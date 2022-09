Vittoria Tomassini nelle librerie con “Vivi consapevole”

Il 13 settembre esce in libreria per Fabbri editoriil libro dila seguitissima green influencer e fondatrice del marchioche presto sbarcherà oltreoceano.

In un mondo sempre più bisognoso di attenzione e cura, in questo libro, con semplicità e senza giudizi, Vittoria Tomassini ci consiglia come modificare le nostre abitudini e diventare più sostenibili. Si tratta di un vero e proprio manuale del vivere vegano: dalla scelta di una dieta plant-based, passando per la ricerca di prodotti per la persona e per la casa cruelty-free, fino ad arrivare ad acquisti consapevoli per l’armadio. Possiamo creare un futuro migliore, senza rinunciare a nulla.

«Sono stata una delle prime persone a parlare di life style vegano in Italia – racconta Vittoria – e non mi sarei mai immaginata di arrivare a scrivere un manuale completo. Tuttavia, fin da subito, appena ho creato la mia pagina instagram e il mio blog, ho capito che racchiudere in un libro tutte le informazioni, i consigli e le esperienze che avevo raggiunto in questo settore sarebbe stato molto utile per chi lo segue, quindi ho colto al volo l’opportunità quando mi è stata proposta. La mia idea era chiara fin da subito, non volevo un semplice libro di consigli di alimentazione vegetale, volevo un manuale utile a chi cerca in ogni ambito della sua vita di incidere il meno possibile sullo sfruttamento animale. Con tanta consapevolezza e altrettanta informazione si può davvero raggiungere uno stile di vita il più possibile cruelty-free. Uno degli aspetti fondamentali che volevo trasmettere – continua – è il fatto che non è necessario fare tutto subito ma è normale e legittimo avere un periodo di studio e attenzione su come ci sentiamo. Essere vegani, contrariamente a quanto si chiede, non significa privarsi di qualcosa ma scoprire un mondo di possibilità più sostenibili e soprattutto vivere in base ai propri valori e alla prossima etica. Ovviamente diminuendo, di conseguenza, il proprio impatto sul pianeta e su tutti i suoi abitanti. Questo è il mio stile di vita, quello che voglio condividere con tutti attraverso questo libro».

