Infertilità: l’azienda svizzera Ferring lancia nuovi progetti

Infertilità: Ferring, azienda svizzera leader nel settore della salute materna e medicina riproduttiva, presenta i suoi nuovi progetti

L’infertilità è un problema critico significativo, che in tutto il mondo si stima colpisca una coppia eterosessuale su 6. Varie ricerche hanno rivelato che gli impatti negativi dell’infertilità sono profondi. Ferring, azienda svizzera leader nel settore della salute materna e medicina riproduttiva oltrechè in altre aree, ha lanciato di recente un importante progetto in questo ambito a favore dei propri dipendenti e conferma l’impegno globale su queste tematiche.

Ferring si prende cura dei propri dipendenti

“In un momento così difficile, in Italia e nel mondo, dal punto di vista sanitario economico e geopolitico – con conseguente aumento dell’inflazione e un accresciuto livello di povertà– Ferring vuole offrire ai propri dipendenti una soluzione concreta e inclusiva sulla scia di quanto già fa con il #ProjectFamily” spiega Serena Saggini, Business Unit Director Reproductive Medicine & Maternal Health di Ferring Italia “ovvero quello di costruire una famiglia”.

Il nuovo pacchetto di benefit creato da Ferring per la crescita delle famiglie dei dipendenti include assistenza finanziaria e un periodo minimo di 26 settimane di congedo parentale – sia femminile, sia maschile – in caso di fecondazione naturale o artificiale oppure di adozione. Il pacchetto prevede anche misure per il benessere emotivo e la salute psichica oltre – fra altri benefit – a congedo retribuito in caso di aborto spontaneo e per appuntamenti necessari per la crescita della famiglia”

“Abbiamo realmente a cuore le nostre persone” sottolinea Saggini “ancora una volta perseguendo tangibilmente filosofia aziendale “le persone prima di tutto”. Ed in questo contesto storico – in cui, come racconta l’Istat nel suo Trentesimo Rapporto annuale, negli ultimi 20 anni sono drammaticamente diminuite le famiglie con figli – occorre agire, e in Ferring stiamo compiendo un altro importante passo per garantire un futuro sostenibile alla nostra comunità”.

Il progetto #ProjectFamily

Inoltre, l’azienda conferma e dà ulteriore sviluppo a #ProjectFamily, l’iniziativa globale per dare a tutte le coppie nel mondo, senza distinzione di religione, razza o abitudini sessuali, modalità l’opportunità di costruire una famiglia. E lo fa mettendosi in prima linea con un nuovo pacchetto di benefit per la crescita delle famiglie dei dipendenti.

«Si tratta è uno “strumento flessibile” racconta ancora Saggini “che si adegua alle emergenze e si prende cura a 360° della salute riproduttiva e della maternità. Attualmente, abbiamo siglato accordi con i governi di alcuni Paesi per investire laddove ve ne è più bisogno in ricerca per ridurre la mortalità da emorragia da parto e mettere a disposizione presìdi medici gratuiti per le popolazioni in difficoltà. Un particolare punto è ora per noi l’Ucraina: siamo operativi anche lì, al massimo del nostro impegno».

Ferring collabora con diverse organizzazioni leader per ridurre la mortalità materna e infantile a livello globale. L’azienda ha collaborato al più grande studio clinico sulla prevenzione dell’emorragia post-partum (PPH) che ha coinvolto quasi 30.000 donne in 10 Paesi. Lo studio CHAMPION è stato condotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), utilizzando la carbetocina termostabile di Ferring ed è stato finanziato da MSD for Mothers. Ferring si è inoltre impegnata a rendere disponibile la carbetocina termostabile a un prezzo accessibile e sostenibile nelle strutture sanitarie del settore pubblico nei Paesi a basso e medio reddito e sta sostenendo la promozione del farmaco a livello di governi locali.

Oltre ai programmi di ricerca sulla nascita pretermine, Ferring ha avviato una collaborazione di ricerca a sostegno di March of Dimes e della sua rete di centri di ricerca sulla prematurità, che lavora per trovare le cause sconosciute della nascita pretermine e nuovi modi per prevenirla. Grazie ai finanziamenti di Ferring, March of Dimes ha potuto istituire il suo primo Centro di Ricerca sulla Prematurità al di fuori degli Stati Uniti, presso l’Imperial College di Londra, nel Regno Unito.

Ferring sostiene anche GreenLamp, un’organizzazione che si dedica al miglioramento delle condizioni di vita di madri e bambini nelle zone rurali dell’Etiopia. GreenLamp lavora per formare ostetriche e fornire condizioni di parto più sicure, fornendo luce ed energia affidabile alle sale parto delle zone rurali attraverso l’iniziativa Solar Suitcase, che Ferring si è impegnata a sostenere per i prossimi cinque anni.

In tutto il mondo, Ferring collabora con le società ostetriche regionali e nazionali per sostenere progetti di sviluppo delle competenze di ricerca e programmi educativi.

Oltre il 60% degli investimenti di Ferring nella ricerca si concentra sull’area della medicina riproduttiva femminile e della salute materna, tradizionalmente poco studiata. Gli attuali programmi di ricerca si concentrano su condizioni che presentano un elevato fabbisogno non soddisfatto, tra cui l’endometriosi, le condizioni legate alla gravidanza e l’infertilità. In totale, Ferring ha 13 studi clinici in corso che coinvolgono 5.000 pazienti nel campo della medicina riproduttiva e della salute materna.