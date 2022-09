I prototipi 3D rivoluzionano il settore cosmetico

Le opportunità della prototipazione 3D per la cosmetica: il rinnovamento e la ricerca di nuove tecnologie sono da sempre i pilastri dell’industria

Il desiderio di mantenere sempre alti i standard qualitativi ha spinto le aziende del settore cosmetico a ricercare nuove soluzioni per la produzione, non solo di formule all’avanguardia, ma anche di confezioni innovative.

Molte realtà oggi, per la creazione di packaging, hanno scelto la strada della prototipazione rapida, che consiste nella realizzazione fisica di un prototipo, a partire da una definizione di un disegno CAD.

Le potenzialità di questa tecnologia oggi sono sfruttate al massimo in diversi settori, tra cui quello cosmetico, dove viene impiegata per la produzione di flaconi e packaging.

La prototipazione 3D permette una facile trasformazione di un’idea creativa in un oggetto fisico, dando la possibilità una volta realizzato il prototipo di evidenziare in modo chiaro i pregi e i difetti del progetto CAD.

La prototipazione rapida offre un’importante opportunità per l’industria beauty, come ci spiega Daniele Corna, amministratore delegato di ASAP, azienda specializzata nella tecnologia e prototipazione 3D – “L’aspetto estetico e funzionale è fondamentale nel settore della cosmetica, per questo motivo possedere un prototipo del prodotto finale è essenziale.” – “Mostrare un modello a supporto del file CAD a collaboratori o clienti permette di comunicare in modo chiaro il progetto e tutte le peculiarità.”

“Il settore cosmetico richiede rapidità ed efficienza. I professionisti di ASAP lavorano per garantire un servizio completo, curato nei minimi dettagli, nel minor tempo possibile e totalmente su misura per ogni cliente” conclude Daniele Corna spiegando la filosofia della sua azienda, specializzata in processi di prototipazione rapida per il settore cosmetico.