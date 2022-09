Affrontare una separazione di coppia è difficile: il ruolo dell’avvocato

Quanto può essere difficile affrontare una separazione di coppia? Un avvocato in grado di entrare nella psicologia delle persone può essere di grande aiuto

Il percorso di vita di una coppia è spesso disseminato di ostacoli ma, fintanto che l’unione si mantiene salda, è possibile superarli e proseguire. Purtroppo, per molte coppie l’ennesima crisi può significare il declino dell’unione e l’imbocco della strada che porta alla separazione.

Separarsi non è mai semplice, anzi. I fattori che entrano in gioco per primi sono quelli legati alla sfera emotiva, come paura, rabbia, frustrazione, senso di fallimento e di colpa.

Dopodiché, seguono tutte le implicazioni pratiche e materiali, che impongono l’urgenza di prendere delle decisioni, nonostante il probabile conflitto in atto.

A complicare ancora di più le cose, si aggiunge il fatto che questo dramma non si limita ai due protagonisti ma coinvolge anche tutti quelli che gravitano loro intorno, i parenti, gli amici, i colleghi di lavoro e, soprattutto, i figli. Nel peggiore dei casi, i componenti della coppia passano dal sostenersi a vicenda al combattersi senza esclusione di colpi, fino a che uno dei due non viene sopraffatto dall’altro. È un triste epilogo per una situazione dove violenza e prevaricazione forse avevano già trovato un terreno fertile in cui mettere radici durante la vita di coppia.

Separarsi può essere la soluzione ad una relazione basata sulla violenza?

Se in una relazione di coppia trovano spazio comportamenti violenti da parte di uno dei due, è auspicabile che l’altro prenda consapevolezza della propria condizione e trovi il coraggio di interrompere questo rapporto tossico, attraverso una separazione legale.

È importante sottolineare che la violenza ha molte sfaccettature e giustificare gli atti violenti del proprio partner è sempre un errore.

Non si tratta solo di quella fisica, che lascia lividi e cicatrici ben visibili, ma anche di quella psicologica e verbale, molto più subdola poiché i segni restano nascosti e sono più difficili da curare. Spesso, la vittima non si rende nemmeno conto della propria situazione perciò, tocca alle persone a lei vicine aiutarla ad aprire gli occhi e sostenerla verso la salvezza.

In questi casi, può essere davvero utile rivolgersi a qualcuno che abbia competenze specifiche, come un avvocato specializzato in separazioni.

Come spiega dalle sue pagine web Rossana Tavani, avvocato per separazioni a Bologna, un avvocato divorzista è in grado di offrire alla vittima di violenza di coppia un adeguato supporto professionale e di rassicurarla in merito ai propri diritti.

Come ci si deve comportare con i propri figli in caso di separazione?

Una coppia che si separa può essere come una bomba che scoppia e che colpisce tutti quelli che non si sono messi al riparo. Per un padre e una madre proteggere i propri figli è doveroso. Per questo motivo, anche in una situazione di profondo conflitto con il rispettivo partner, non andrebbe mai dimenticato il proprio ruolo genitoriale.

I figli sono in grado di cogliere tutti i segnali di tensione che possono sorgere nella coppia ma spetta ai genitori offrirne loro la corretta chiave di lettura.

I bambini e i ragazzi non hanno la capacità di affrontare con distacco l’eccessiva conflittualità che può verificarsi durante la separazione di mamma e papà.

Al contrario, si possono innescare processi psicologici molto pericolosi che portano i figli a colpevolizzarsi per la fine di questa unione, sfociando persino in comportamenti autolesionisti.

Perciò, ribadisce sempre Tavani, avvocato per separazioni a Bologna, in presenza di figli è ancor più necessario un aiuto specialistico, che può indicare ai due contendenti il modo migliore di affrontare la propria separazione nell’ottica del loro benessere.



FONTE: