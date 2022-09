Baby Gang su YouTube con il video di “Mentalité”

Dopo “Cella 3” e “Lei”, è ora online il videoclip del nuovo estratto da “EP2” di Baby Gang, l’ultimo progetto discografico dell’artista da oltre 33 milioni di stream

“Cresciuti in fretta perché non c’è chi ti aspetta e ti porta con sé”: così recita “Mentalité”, uno degli otto brani contenuti in “EP2”, il nuovo progetto discografico di BABY GANG disponibile in digitale (Atlantic/Warner Music Italy).

Il videoclip, a cura di Legacy Films e da ora disponibile su YouTube, mette in scena una storia cruda ma vera, una narrativa a cui l’artista ci ha abituati sin dai suoi esordi, proiettando chi guarda nei corridoi fatiscenti e fra gli ambienti di un panorama urbano ai margini della città.

Qui si consuma il racconto di rapporti di amicizia e di fratellanza, così genuini quando si è ancora piccoli – come i due protagonisti del video – e così fragili quando l’esempio sbagliato rompe gli equilibri di chi cresce troppo in fretta. Questa è la mentalità di strada, quella con cui si nasce e si diventa grandi, plasmando ogni azione e reazione che si sussegue nella vita di quartiere.

Dopo “Cella 3” e “Lei”, “Mentalité” è uno dei brani più profondi, diretti e apprezzati di questo sfaccettato progetto che svela le vicende, le emozioni e i pensieri di chi affronta ogni giorno le dinamiche e i fantasmi di un vissuto complicato.

Il nuovo lavoro di Baby Gang ha debuttato nella Top 10 di Spotify e vede la partecipazione del rapper francese Bené come unico featuring internazionale di “EP2”, insieme a Sacky del collettivo Seven 7oo.

Su “EP2”

Anticipato dal singolo “PARANOIA” uscito lo scorso 29 aprile e annunciato con il video “Freestyle One Shot Remix” pubblicato su YouTube, “EP2” fa seguito al precedente “EP1” e a “DELINQUENTE”, il primo album ufficiale di Baby Gang, entrambi pubblicati nel 2021.

Dopo le recenti collaborazioni negli album più attesi del panorama italiano e internazionale (da Ghali a Seven 7oo, fino all’album d’esordio del rapper britannico Central Cee), BABY GANG presenta nuovi brani inediti in cui mette a nudo in modo lucido e sempre estremamente sincero sentimenti ed emozioni contrastanti della sua vita di tutti i giorni.

Noto come uno fra i rapper più promettenti e controversi di questa nuova generazione della scena hip hop italiana, BABY GANG in “EP2” si apre a riflessioni intime che riguardano il suo stile di vita di oggi, non senza imprevisti e vicende che hanno stimolato nel tempo la scrittura realistica e senza filtro che lo contraddistingue da sempre. Nel progetto, anche i rapporti e i sentimenti vengono filtrati dalle sue rime in alcuni episodi più leggeri come “Mamacita” insieme a SACKY e “Lei” in featuring con il rapper francese BENÉ, unici due ospiti di “EP2”.

“Paranoia” apre la tracklist di otto brani (annunciata con un trailer pubblicato sui social dell’artista) ed è forse uno dei brani più personali mai scritti da Baby Gang, un racconto intenso in cui esorcizza le sue paure di sempre convivendo con un forte senso di inadeguatezza e incomprensione. Non manca l’approfondimento del suo rapporto con se stesso in brani come “Combattere”, insieme al profondo legame che l’artista ha con la strada, una seconda casa come racconta in “Cella 3”, sequel dei precedenti episodi in cui il rapper analizza le difficoltà tra arresti e detenzione che hanno contribuito a scolpire e formare la persona che è diventato oggi. Ampio spazio dà anche al racconto delle amicizie (come accade in “Carico”) e del suo atteggiamento nei confronti del quotidiano (“Mentalité”), fino a un excursus sulla sua intera esistenza in brani densi come “2000”.

Ad arricchire “EP2”, produzioni che abbracciano beat rilassati e vicini al boom bap su cui il flow di Baby Gang si misura senza fare sconti a nessuno, accompagnando ancora una volta l’ascoltatore nel suo mondo dai forti contrasti. Non mancano esperimenti sul sound Latin che danno movimento al progetto, in cui Baby Gang mette in mostra la sua versatilità.

BIO

Baby Gang arriva a questo nuovo lavoro dopo il successo di “Treni” feat. Ghost, l’inedita collaborazione internazionale con la leggenda del rap francese Sofiane in “Blitz 2” e “EP1”, il suo primo Ep composto da sette tracce in cui il rapper ripercorre i fatti che hanno segnato la sua adolescenza, accompagnato da diversi artisti emergenti con cui ha voluto collaborare per la stima sincera nei confronti del loro vissuto e della loro visione artistica: Omar, Escomar, Il Ghost, Neima Ezza e Rondo Da Sosa.

Baby Gang è un rapper italiano classe 2001, nato a Lecco, di origini marocchine. A soli 15 anni si ritrova ad entrare e uscire da diverse carceri minorili in giro per l’Italia, confrontandosi con diverse realtà durissime. È proprio qui che sviluppa la sua passione per la musica. Poco più di tre anni fa, quando si trovava ancora nel carcere minorile Beccaria di Milano, fa uscire il suo primo pezzo “Street” e poi “Cella 1”, che in pochissimo tempo gli permette di farsi conoscere ad un pubblico più vasto, fino al successo dei singoli “Bimbi Soldato” feat. Sacky, “Cella 2”, “Baby”, “Treni” feat. Il Ghost che lo rendono uno dei rapper emergenti più seguiti e controversi degli ultimi tempi. Il 14 maggio 2021 pubblica il suo primo progetto discografico, intitolato “EP1”, che raccoglie consensi di critica e pubblico, consacrandolo uno dei rapper più promettenti e controversi dell’anno. Il 27 agosto 2021 esce il suo primo album “Delinquente”, arricchito da collaborazioni italiane e internazionali come Morad, Capo Plaza, ElGrandeToto, J Lord, Sacky, Moro e Il Ghost.