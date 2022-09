Sclerosi multipla: deterioramento cognitivo legato a disabilità fisica

Il deterioramento cognitivo è un efficace predittore della progressione di disabilità fisica nei pazienti con sclerosi multipla

Secondo una nuova ricerca, presentata a Vienna – nel corso del recente Congresso dell’Accademia Europea di Neurologia (EAN) 2022 – il deterioramento cognitivo è un efficace predittore della progressione di disabilità fisica nei pazienti con sclerosi multipla (SM).

In un’analisi di oltre 1600 pazienti con SM secondaria-progressiva (SPMS), la probabilità di aver bisogno di una sedia a rotelle è risultata quasi raddoppiata in coloro che avevano i punteggi peggiori nelle misure dei test cognitivi rispetto alle loro controparti che avevano i punteggi migliori.

«Questi risultati dovrebbero cambiare la nostra visione del mondo della SM» ha detto il ricercatore Gavin Giovannoni, professore di Neurologia al Blizard Institute, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Queen Mary University di Londra, Regno Unito.

Sulla base dei risultati, i medici dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di testare la velocità di elaborazione cognitiva nei pazienti con SM per identificare coloro che sono ad aumentato rischio di progressione della malattia, ha osservato Giovannoni.

«Esorto chiunque gestisca un servizio di SM a pensare di mettere in atto meccanismi nella propria clinica» per misurare la cognizione dei pazienti nel tempo, ha ribadito.

Analisi post hoc dello studio EXPAND condotto con siponimod

Il deterioramento cognitivo si verifica molto presto nel corso della SM e fa parte della malattia, anche se in misura maggiore o minore a seconda del paziente, ha osservato Giovannoni. Tale compromissione ha un impatto significativo sulla qualità della vita per i pazienti che convivono con questa malattia, ha aggiunto.

EXPAND è stato uno studio di fase 3 condotto con siponimod. I risultati hanno mostrato che il modulatore orale selettivo del recettore della sfingosina 1-fosfato ora approvato ha ridotto significativamente il rischio di progressione della disabilità nei pazienti con SPMS.

Utilizzando il database degli studi clinici EXPAND, gli attuali ricercatori hanno valutato 1628 partecipanti per un’associazione tra velocità di elaborazione cognitiva (CPS), misurata con il Symbol Digit Modality Test (SDMT), e la progressione della disabilità fisica, misurata con la Expanded Disability Status Scale (EDSS). Un punteggio di 7 o più sull’EDSS indica la dipendenza dalla sedia a rotelle.

Giovannoni ha fatto notare che la CPS è considerata una misura indiretta dell’efficienza della rete talamica e della riserva funzionale del cervello e ha specificato, in particolare, che la CPS è considerata una misura indiretta dell’efficienza della rete talamica e della riserva funzionale del cervello.

I ricercatori hanno esaminato sia lo studio di base in cui tutti i pazienti hanno continuato il trattamento o il placebo per un massimo di 37 mesi, sia la parte ‘core’ più estensione in cui i pazienti hanno ricevuto il trattamento per un massimo di 5 anni. Hanno poi separato i punteggi SDMT in quartili: dal peggiore (n = 435) a due quartili intermedi (n = 808) al quartile migliore (n = 385).

Scopo, predire il rischio di dipendenza dalla sedia a rotelle per calibrare la terapia

Inoltre, i ricercatori hanno esaminato il valore predittivo in base al SDMT al basale, aggiustando per trattamento, età, genere, punteggio EDSS al basale, quartile SCMT al basale e interazione quartile SCMT trattamento al basale.

Anche la variazione del SDMT in studio (mese 0-24) è stata valutata dopo aggiustamento per trattamento, età, genere, EDS al basale, SCMT al basale e cambiamento in studio nel quartile SCMT.

Nello studio di base (core), i soggetti nel peggiore quartile SDMT al basale avevano numericamente maggiori probabilità di raggiungere il deterioramento a EDSS 7 o superiore (dipendenza dalla sedia a rotelle) rispetto ai pazienti nel miglior quartile SDMT ( hazard ratio [HR], 1,31; IC 95%, 0,72-2,38; P = 0,371).

Il valore predittivo a breve termine del SDMT al basale per raggiungere una EDSS sostenuta di almeno 7 era più evidente nel braccio placebo che nel braccio di trattamento.

Giovannoni ha affermato che questo è probabilmente dovuto all’effetto del trattamento di siponimod che previene relativamente più eventi nel quartile peggiore, riducendo così il rischio di dipendenza dalla sedia a rotelle.

Nella parte core più estensione, c’era un rischio quasi doppio di dipendenza da sedia a rotelle nei gruppi SDMT peggiori rispetto a quelli migliori (HR, 1,81; IC 95%, 1,17-2,78; P = 0,007). Sia il valore SDMT al basale (HR, 1,81; P = 0,007) che la sua variazione in corso di studio (HR, 1,73; P = 0,046) hanno previsto la dipendenza dalla sedia a rotelle a lungo termine.

Che cosa cambia in termini di pratica clinica

Misurare il cambiamento cognitivo nel tempo «può essere un predittore più importante di un bastone da passeggio in termini di qualità della vita ed esiti, e influenza il processo decisionale clinico» ha detto Giovannoni.

I risultati non sono nuovi, poiché le analisi post hoc di altri studi hanno mostrato risultati simili. Tuttavia, questa nuova analisi aggiunge ulteriori prove all’importanza della cognizione nella SM, ha osservato Giovannoni.

«Ho pazienti con EDSS di 0 o 1 che sono profondamente disabili a causa della cognizione. Non si dovrebbe semplicemente presumere che un paziente non sia disabile perché non ha disabilità fisica» ha detto.

Tuttavia, Giovannoni ha osservato che lo studio ha trovato un’associazione e ciò non indica necessariamente che esista un nesso causale.

Fonte:

Congress of the European Academy of Neurology (EAN) 2022. Abstract A-22-03304.