Rc auto: ecco quali sono le migliori coperture aggiuntive da considerare quando si acquista un’assicurazione per l’automobile

Come ben sanno tutti gli automobilisti l’assicurazione auto è obbligatoria e, per questa ragione, viene chiamata Rc Auto obbligatoria. In specifico tale denominazione deriva dalla legge che definisce l’obbligo assicurativo quale obbligo di circolazione con la copertura assicurativa relativamente a questa specifica garanzia chiamata: Responsabilità Civile Automobilistica. Questa normativa non è mai stata contestata sul piano della sua ratio di partenza, ovviamente ci sono vari altri contenziosi che si stanno delineando anche per via degli interventi del Parlamento Europeo.

Ciò che, però, pertiene all’automobilista è che l’auto sia assicurata con una RC Auto e che essa sia correttamente prorogata anno dopo anno, alla sua scadenza.

Poi si apre un altro capitolo che è quello dell’assicuratore puro, se vogliamo: quello delle garanzie accessorie che non sono obbligatorie ma che costituiscono il succo di un vero contratto assicurativo.

Infatti, sempre più automobilisti, scelgono una assicurazione auto dotata di altre garanzie definite garanzie accessorie; tale termine non indica una garanzia aggiuntiva sic et simpliciter ma può implicare una vera tutela assicurativa, fondamentale per essere veramente tranquilli alla guida, sentendosi sicuri a fronte di eventi sgradevoli e criticità.

Le coperture aggiuntive alla RCA di Allianz Direct sono una delle migliori risposte possibili: perché in questo campo l’automobilista esigente si mette in contatto con una vera compagnia assicurativa che abbia tutti i crismi e le qualità per fornire servizi e struttura di assistenza onde intervenire in caso di bisogno, ed i bisogni possono essere svariati.

Primo tra tutti i servizi aggiuntivi è consigliabile aggiungere l’Assistenza Stradale: la base delle garanzie aggiuntive con un costo veramente minimo.

Allianz Direct la inserisce, ormai, di default, tramite una offerta reperibile sul sito internet dedicato con lo sconto del 10%.

È sufficiente, infatti, aderire ad una RCA obbligatoria e, solo per il dato di sottoscrivere il contratto sul sito di Allianz Direct, si può aggiungere l’Assistenza Stradale con lo sconto previsto.

In tal modo l’utente avrà a disposizione servizi quali:

Assistenza stradale qualora l’auto sia vittima di un sinistro o un guasto, in Italia e all’estero

Trasporto del veicolo in panne in una officina convenzionata con riparazione e cambio pezzi



Possibilità di usare questa garanzia anche per veicolo diverso dall’automobile.



Ci sono altre garanzie possibili, aggiuntive, acquistabili in modalità singola: vale a dire che si possono aggiungere singolarmente scegliendone una alla volta senza dei pacchetti multipli.

In quel caso molto dipenderà dal cliente e dalle sue reali esigenze che si possono concentrare su alcune garanzie invece che su altre, a seconda delle proprie possibilità o guardando al tipo di guida che egli intende vivere con il suo veicolo.

La scelta è ampia: Garanzia Assistenza Stradale, Garanzia Infortuni del conducente, Garanzia Protezione del valore d’acquisto, Garanzia Tutela Legale, giusto per citarne alcune.