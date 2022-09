Mostra del Cinema di Venezia: Leone d’Oro a Poitras

“All the beauty and the bloodshed” di Laura Poitras è il Leone d’Oro della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia

All the beauty and the bloodshed di Laura Poitras è il Leone d’Oro della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Una scelta che ha sorpreso la platea: tra i favoriti ‘The Whale’ di Darren Aronofsky, ‘Gli spiriti dell’isola’ di Martin McDonagh e ‘Bones And All’ di Luca Guadagnino.

Luca Guadagnino, emozionatissimo, si è aggiudicato il Leone d’argento per la Miglior Regia per ‘Bones and All’. “Dedico questo premio a Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof, arrestati dal governo iraniano per sovversione. Viva a loro, viva la sovversione e via il cinema”, ha detto il regista. Il film – tra amore, cannibalismo e ricerca di un posto nel mondo quando si è ai margini della società – si è portato a casa anche un secondo riconoscimento: il premio Marcello Mastroianni all’interprete femminile Taylor Russell. “Sono davvero onorata di ricevere questo premio. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al film, mi hanno aiutata tantissimo nella preparazione del ruolo. Non sarei qui se Luca non mi avesse vista. Questo è sicuramente uno dei giorni più belli della mia vita”, ha detto l’attrice emozionatissima.

A ‘brillare’ in questa edizione anche Martin McDonagh con il premio Miglior Sceneggiatura per ‘Gli spiriti dell’isola’, Cate Blanchett e Colin Farrell, migliori attori dell’anno. I due divi si sono aggiudicati la Coppa Volpi, rispettivamente per ‘TAR’ e ‘Gli spiriti dell’isola’. “Voglio dire al pubblico qui a Venezia grazie per come avete accolto il film. Questo premio appartiene anche a Todd, ma ci berrò anche tanto vino rosso. Ringrazio la mia famiglia, in primis mia madre e mia figlia, per aver sopportato la mia assenza e anche la famiglia di Todd. Ringrazio le persone del mondo che fanno musica e che ci ispira. E poi voglio ringraziare tutti gli artisti che fanno arte e che mettono da parte il loro ego per il bene comune”, ha detto la diva australiana.

Tra i premiati Alice Diop per la sua opera prima Saint Omer, che ha conquistato il Leone d’argento – Gran Premio della Giuria. Il film segue una giovane scrittrice francese di origine africana assiste al processo una donna francese di origine africana, accusata di aver ucciso la figlia di quindici mesi, abbandonata all’arrivo dell’alta marea su una spiaggia nel nord della Francia. A ‘No Bears (Gli orsi non esistono)’ di Jafar Panahi, il regista iraniano in carcere per aver girato il suo film clandestinamente, si è portato a casa il premio Speciale della Giuria. La pellicola ritrae due storie d’amore parallele. In entrambe, gli innamorati sono tormentati da ostacoli nascosti e ineluttabili: la forza della superstizione e le dinamiche del potere.

Nella sezione ‘Orizzonti’ il trionfo di Vera Gemma. A lei il Premio Orizzonti Miglior Attrice per il film ‘Vera’ diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel. “Dedico questo premio a mio figlio Maximus e a mio padre Giuliano Gemma”, ha detto Vera in lacrime con la statuetta tra le mani. Il film si è aggiudicato anche il premio alla Miglior Regia. “Quando ho incontrato i registi ero in una fase della vita in cui non mi sentivo capita come attrice ma non avevo rinunciato al mio essere artista. Non ho pensato se fossi abbastanza magra, se fossi perfetti o all’altezza. Loro mi hanno capita e non mi sono risparmiata”, ha dichiarato Vera in conferenza.

TUTTI I PREMI DI QUESTA EDIZIONE

Leone d’oro: All the beauty and the bloodshed di Laura Poitras

Leone d’argento – Gran premio della giuria: ‘Saint Omer’ di Alice Diop

Leone d’argento – Miglior regia: Luca Guadagnino per ‘Bones and All’

Coppa Volpi miglior attrice: Cate Blanchett per ‘TAR’

Coppa Volpi miglior attore: Colin Farrell per ‘The The Banshees of Inisherin’

Premio Miglior Sceneggiatura: Martin McDonagh per ‘The Banshees of Inisherin’

Premio Speciale della giuria: ‘No Bears’ di Jafar Panahi

Premio Mastroianni per miglior attrice o attore emergente: Taylor Russell per ‘Bones and All’

Premio Cartier Glory to the Filmmaker: Walter Hill per ‘Dead for a dollar’

Premio Campari Passion for Film 2022: Arianne Phillips per aver creato i costumi e aver contribuito all’estetica di ‘Don’t Worry Darling’ di Olivia Wilde

Leone d’oro alla Carriera 2022: Catherine Deneuve e Paul Schrader.

Leoncino d’Oro di Agis Scuola: ‘The Whale’ di Darren Aronofsky

Premio Orizzonti Miglior Attrice: Vera Gemma per ‘Vera’

Premio Orizzonti Miglior Regia: Tizza Covi e Rainer Frimmel per ‘Vera’

L’appuntamento con l’80esima Mostra del Cinema di Venezia è per il 30 agosto 2023.