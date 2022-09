I PanPers su Boing con “Wild Things – Il bosco dei più pazzi”

I PanPers alla conduzione di “Wild Things – Il bosco dei più pazzi”: il game show andrà in onda su Boing a settembre

Sarà il duo comico i PanPers a condurre la nuova produzione originale di Boing (canale 40 del DTT): Wild Things – Il bosco dei più pazzi, che andrà in onda in esclusiva sul canale e sulla Boing App a partire da settembre.

Il nuovo game show, prodotto da Banijay Italia, vedrà in ogni puntata quattro coppie di concorrenti – formate da un bambino tra gli 8 e i 12 anni ed un adulto – sfidarsi in una location davvero unica: un bosco! Qui, il concorrente bambino guiderà l’adulto della sua squadra che dovrà affrontare le sfide indossando uno spassoso ed ingombrante costume che lo trasformerà in uno degli animali del bosco rendendo i movimenti non proprio semplicissimi! Spetterà ad Andrea Pisani e Luca Peracino (alias i PanPers) – cabarettisti, conduttori, attori e YouTuber con oltre 1milione di followers – seguire i concorrenti e commentarne le gesta. Il divertimento per tutta la famiglia e in puro stile Boing è assicurato.

“È la prima volta che conduciamo un programma dedicato ai bambini e ne siamo estremamente entusiasti. Questo – dichiara Andrea – è uno show divertente e originale, lo abbiamo da subito trovato nelle nostre corde”. Per Luca “l’atmosfera che si è creata sul set è stata meravigliosa I concorrenti sono stati in grado non solo di divertirci ma anche di sorprenderci. Nel programma avviene questa inversione dei ruoli dove è il bambino che ‘guida’ l’adulto. Tutti si mettono in discussione con grande spirito di ironia ma soprattutto dando un enorme valore al gioco di squadra. Siamo certi che nel seguire questo pazzo show si divertiranno moltissimo i bambini ma anche gli adulti”.