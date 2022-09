Emofilia: fitusiran azzera i sanguinamenti

La terapia con fitusiran è associata a una riduzione significativa del tasso di sanguinamento in adulti e adolescenti con emofilia A o B grave

Sanofi ha annunciato i risultati dello studio di Fase III ATLAS-PPX che dimostrano che la profilassi con fitusiran è associata a una riduzione significativa del tasso di sanguinamento annualizzato stimato (ABR) del 61,1% in adulti e adolescenti con emofilia A o B grave precedentemente trattati con un fattore o un agente bypassante.

I risultati sono stati presentati al congresso dell’International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).

“Questi risultati sono incoraggianti e supportano il potenziale di fitusiran nel fornire alle persone affette da emofilia A o B, indipendentemente dallo stato degli inibitori, una significativa riduzione degli episodi di sanguinamento”, ha commentato il ricercatore dello studio Gili Kenet.

Lo studio ha arruolato 80 adulti e adolescenti di età ≥12 anni con emofilia A o B grave, con o senza inibitori, che sono passati da una precedente profilassi con fattori o agenti bypassanti. I soggetti hanno continuato il regime di profilassi precedente allo studio con fattori o agenti bypassanti per un periodo di sei mesi, seguito da un passaggio a fitusiran somministrato una volta al mese per via sottocutanea per sette mesi.

Fitusiran

Fitusiran è una terapia sperimentale basata sulla tecnologia del silenziamento dell’RNA, somministrata per via sottocutanea una sola volta al mese, attualmente in sviluppo per il trattamento di persone con emofilia A e B, con o senza inibitori. Fitusiran ha come bersaglio l’antitrombina, una proteina che inibisce la coagulazione del sangue, con l’obiettivo di promuovere una generazione di trombina sufficiente per riequilibrare in modo naturale l’emostasi e prevenire le emorragie. Fitusiran utilizza la tecnologia coniugata ESC (enhanced stabilization chemistry)-GalNAc di Alnylam Pharmaceutical Inc.’s che consente un dosaggio sottocutaneo con maggiore potenza e durata.

Zero sanguinamenti per fitusiran

Per l’endpoint primario dello studio, l’ABR mediano complessivo è stato pari a zero per la profilassi con fitusiran, rispetto a un ABR mediano di 4,4 con la profilassi precedente. Sanofi ha osservato che il 63,1% degli adulti e degli adolescenti trattati con fitusiran ha avuto zero emorragie trattate rispetto al 16,9% con una precedente profilassi con fattori o agenti bypassanti. Inoltre, i risultati hanno mostrato che l’ABR mediano per i sanguinamenti trattati è stato pari a zero con la profilassi con fitusiran per i partecipanti con e senza inibitori, rispetto a 6,5 e 4,4 per i partecipanti con e senza inibitori, rispettivamente, con la profilassi precedente.

Secondo Sanofi, tra i 67 partecipanti che hanno ricevuto almeno una dose di fitusiran, gli eventi avversi più comuni sono stati l’aumento dell’alanina aminotransferasi, la nasofaringite e l’infezione del tratto respiratorio superiore. La casa farmaceutica ha aggiunto che, come negli studi precedenti, in due pazienti sono stati segnalati eventi tromboembolici sospetti o confermati.

L’ottimizzazione della dose rimane fondamentale

Fitusiran ha dovuto affrontare problemi di sicurezza. Gli studi sono stati precedentemente interrotti a causa di un evento trombotico fatale in un paziente arruolato in una fase intermedia dello studio, mentre il dosaggio è stato sospeso dopo l’identificazione di nuovi eventi avversi. I ritardi hanno costretto Sanofi a posticipare la presentazione delle domande di autorizzazione per fitusiran al 2024, mentre sta studiando un dosaggio ridotto negli studi di Fase III in corso.

Secondo i protocolli modificati, i soggetti riceveranno dosi inferiori di fitusiran e un regime di dosaggio meno frequente, mantenendo un target di antitrombina compreso tra il 15% e il 35%. Dietmar Berger, Chief Medical Officer di Sanofi, ha suggerito che la strategia di ottimizzazione della dose potrebbe offrire “la possibilità di effettuare anche solo sei iniezioni all’anno”.

Alla fine dello scorso anno, Sanofi ha comunicato che gli studi di Fase III ATLAS-INH e ATLAS-A/B hanno raggiunto i loro obiettivi primari, riducendo significativamente l’ABR nei pazienti affetti da emofilia A e B rispetto al trattamento on-demand.