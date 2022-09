Andrea Riccio online con “Una notte magica”

Andrea Riccio pubblica il suo nuovo singolo in collaborazione con Sorry Mom: esce sulle piattaforme digitali “Una Notte Magica”

Il sound pop e leggero accompagna questa canzone dell’artista toscano. Dopo un periodo complesso si può finalmente tornare a vivere notti magiche come quella descritta nel pezzo di Andrea Riccio.

Un dialogo con una lei che rende speciale il tutto, con ritmo cadenzato e melodie orecchiabili che risultano in una potenziale hit di questa estate: tutto questo e una contagiosa voglia di muoversi a tempo nella nuova uscita, disponibile su tutte le piattaforme.

Andrea Riccio è un cantante italiano nato nel settembre del ’96 in provincia di Grosseto. Pubblica il suo primo singolo ‘Verticale’ nel 2017 sotto Saifam Music, seguito dall’Album ‘Andrea’uscito nel giugno 2020. Altri e due singoli dal titolo “Gossip” e “Mi hai rotto i coglioni” e Nel 2021 a seguito della firma con Sorry Mom! pubblica il singolo ‘Tik Tok’, seguito da ‘Soy Loco’, e poi arrivano due singoli per “Be next music” casa discografica distribuita da “Sony Music”, ovvero “Principessa” e “Una notte magica”. Andrea oltre a fare il cantante però è un personaggio anche nei social perché su TIK TOK in pochissimo tempo con i video divertenti insieme alla nonna è riuscito a conquistarsi una grande fetta di pubblico perché è arrivato a 190.000 follower e il profilo conta 2 milioni di like.