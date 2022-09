Al Teatro Centrale di Roma torna il Premio Alta Moda Caput Mundi

Domenica 11 settembre 2022, alle ore 21.00, a Roma nella bellissima location del Teatro Centrale, avrà luogo il Premio Alta Moda Caput Mundi

Domenica 11 settembre 2022, alle ore 21.00, a Roma nella bellissima location del Teatro Centrale, avrà luogo il PREMIO ALTA MODA CAPUT MUNDI, evento organizzato dal Direttore Artistico Steven Torrisi:

“Ho voluto fortemente questo premio, per rilanciare il territorio di Roma attraverso la moda, la cultura e la storia- dichiara il Direttore artistico

– attraverso questo progetto internazionale che unisce la moda e la cultura intesa come una possibile vetrina al mondo per la città Caput Mundi”.

A pochi passi dall’incantevole piazza Venezia, una serata che vedrà la consegna di statuette alla categoria vip, e targhe speciali alle eccellenze che gravitano nel mondo della moda.

La conduzione sarà affidata alla bellissima Ambra Lombardo, Top Model e volto noto di importanti programmi televisivi.Tra gli ospiti vip che prenderanno parte alla serata: Manuela Arcuri, Massimo Boldi, Savino Zaba,Patrizia Mirigliani, Cristiana Ciacci, Angelo Petruccetti, Turchese Baracchi, Metis Di Meo, Arianna David, Nando Moscariello, Nathaly Caldonazzo, Antonio Zequila, Francesco Monte, Mago Heldin, Linda D., Mario Ermito, il cantante Narciso, l’onorevole Massimo Romagnoli, l’imprenditore Salvatore Starita, la giornalista Patrizia Algerini, Maria Celli dell’Atelier Celli Spose.

Tra gli stilisti figurano invece i prestigiosi nomi di Alviero Martini, Nino Lettieri, Giovanni Canistra’ , Carlo A. Terranova e Barbara Basciano.

Tutti gli invitati saranno accolti con un cocktail di benvenuto dell’azienda vinicola “Casale del Giglio” che proseguirà all’interno del teatro con un brindisi di apertura della tenuta Schiavon.

L’evento godrà della collaborazione della HairStylist Italia Concept,Makeup Jonathan Tabacchiera, Tenuta Schiavon e il Casale Del Giglio, The Fashion Management, Agenzia Infantino Consulting, e con l’Agenzia TP Blondes Management della Event Manager e Producer Terry Devol e della responsabile del Coordinamento la giornalista Patrizia Faiello.

Le interviste audio/video saranno svolte dal giornalista Cesare Deserto e trasmesse all’interno del suo programma “Un caffè nel Deserto” in onda in Italia fm 90.0 su New Sound Level, a New York su Radio ICN e a Tenerife su Radio Axel 24 fM e dalla giornalista Maria De Stena per Gossip New Web Tv .Fotografa ufficiale dell’evento Alex Giuseppina Naso.