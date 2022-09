Prosegue Jazzap: ecco i prossimi concerti in programma

Prosegue Jazzap, il Festival diffuso che fino al 25 settembre porta il jazz nella provincia di Ascoli Piceno: ecco i prossimi eventi in programma

Continua Jazzap, il Festival diffuso che porta il jazz nella provincia di Ascoli Piceno, dalla riva del mare alle montagne, dai borghi alle città.

I paesaggi, la musica, le persone. Sono tre parole chiave che definiscono l’unicità di Jazzap, il Festival diffuso del Piceno, l’evento innovativo in cui i grandi nomi della musica internazionale incontrano la straordinaria varietà paesaggistica del Piceno.

Sabato 10 settembre alle 21, a Monteprandone – in un contesto arricchito da street concerts, aperitivi musicali e visite guidate nel borgo – va di scena Enrico Rava 4TET. Sabato 17 settembre alle 20, lo spettacolare scenario della Cava Canestrini di Acquasanta Terme è la cornice dell’arte di Alfredo Rodriguez Trio, pianista candidato ai Grammy, per cui la critica impegna gli echi di artisti come Keith Jarrett, Thelonious Monk e Art Tatum.

Venerdì 23 settembre inizia il gran finale ad Ascoli Piceno: una tre giorni in cui il travertino e le mura rinascimentali abbracciano la musica in tutta la sua pienezza. Marching band attraversano le piazze e le vie del centro facendo della città una vera e propria capitale musicale. La sera alle 22.00 il concerto del DJ Khalab – al secolo Raffaele Costantino – in cui l’elettronica si amalgama alle radici afro, chitarre elettriche e strumenti africani che interagiscono con i sintetizzatori. Apprezzato anche per la sua conduzione del programma Musical Box di Rai Radio2, Khalab crea atmosfere assolutamente uniche al cuore della dj culture europea. A seguire, alle 23.30 Khalab lascia il palco a Nicola Conte che accompagna il pubblico nella notte con il suo mix di jazz, colonne sonore anni ‘50 e ‘60 e bossa nova. Autore, produttore, musicista che da Bari ha creato una vera e propria avanguardia, Nicola Conte è uno sperimentatore che unisce la prospettiva del remix ai diversi generi musicali, sempre con una spiccata, raffinata personalità.

Sabato 24 settembre, nel pomeriggio continuano ad Ascoli gli spettacoli itineranti e il jazz risuona agli angoli delle rue, mentre il clou arriva alle 21.30 al teatro Ventidio Basso con Richard Bona 5TET. Dall’infanzia in un villaggio nel cuore del Camerun, alle vette più alte della musica mondiale, Richard Bona colleziona paragoni immaginifici per sé e per il suo basso elettrico.

Domenica 25 settembre, alle 21.30 JAZZAP culmina al compimento della prima edizione al teatro Ventidio Basso con Paolo Fresu Devil 4TET. Se non c’è bisogno di presentazioni per il trombettista sardo, il cui nome è indissolubilmente legato all’idea di jazz, questo quartetto – con Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso, Stefano Bagnoli alla batteria – è definito dalla critica come una sorpresa continua: nata come quello che doveva essere il quartetto più elettrico del jazz italiano, questa formazione evolve ora in una versione acustica.