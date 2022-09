Milano capitale della urban culture: scocca l’ora di PLUG-MI

PLUG-MI, il Festival che celebra la urban culture ideato e promosso da Fandango Club Creators, torna a settembre 2022 nella nuova location milanese

PLUG-MI, il Festival che celebra la urban culture ideato e promosso da Fandango Club Creators, torna a settembre 2022 nella nuova location di Superstudio Più, a Milano. A tre anni di distanza dalla sua prima edizione, la manifestazione si sposta nello storico quartiere di Tortona, nel cuore della città meneghina, con l’obiettivo di mettere in scena le novità più creative e fuori dagli schemi dal mondo dell’arte, della musica, dello sport e della moda per un pubblico trasversale ed essere un vero e proprio place to be per ogni hypebeast offrendo un palinsesto di eventi davvero unico.

Il 10 e 11 settembre, dalle ore 12 alle ore 22, tutti gli appassionati di streetwear e non solo avranno la possibilità di incontrarsi in uno spazio di oltre 4.000mq per scoprire le ultime novità del mondo urban, partecipando inoltre a eventi live: dalle performance dei due enfant prodige della scena rap italiana SHIVA sabato 10 settembre e RHOVE domenica 11 settembre, alle esibizioni di Dj Slait & Miles sabato 10 settembre e al ritorno degli iconici Planet Funk domenica 11 settembre.