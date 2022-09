Le AB29 online con il videoclip di “My brain”

Le AB29, un trio rock della provincia di Pisa interamente al femminile formato da Zoe, Francesca e Rebecca, su Youtube con il video di “My brain”

Online il nuovo videoclip delle AB29 relativo al loro ultimo singolo “My Brain”, uscito lo scorso 29 aprile, che farà parte del loro nuovo EP “Memorem”, annunciato per settembre 2022.

Girato nella campagna di Asciano (SI), le AB29 sono immerse in un’atmosfera livida e sottilmente straniante, nella quale le riprese in picchiata del drone rivelano un territorio affascinante ma solitario, completamente vuoto di persone, dove solo i pensieri trovano una loro collocazione. Nel reale o nell’immaginario? Questo non è dato saperlo…

Il 29 è un numero che ritorna, sia nel nome della band che nelle date di rilascio delle loro proposte musicali. Anche per questo video la tradizione viene rispettata. Una cifra – quella del 29 – che racchiude differenti significati numerologici tra i quali, quello che preferiamo, esprime la fiducia nelle proprie capacità che permette di raggiungere obiettivi importanti.

Il brano è contenuto nell’EP d’esordio “Memorem”: un viaggio musicale articolato e decisamente coraggioso, lontano dalle facili seduzioni del risultato commerciale che persegue il “tutto e subito”… ma costruito su una sorta di concept dedicato all’universo della schizofrenia, dove realtà ed immaginazione si confondono. Dove il mondo circostante si sfuoca, favorendo un’immersione solitaria in una nuova dimensione che genera un modo alternativo di essere. In grado di scandagliare le infinite possibilità dell’intelletto umano e l’io rivelatore del cosmo nei vincoli dell’isolamento.

Dal punto di vista più strettamente musicale, le AB29 si spalleggiano senza mai invadere una lo spazio dell’altra. Quello che arriva all’ascoltatore è un suono ammaliante e decisamente convincente. “My Brain” ha raggiunto in poco tempo i 20.000 streaming su Spotify, attestandosi in 10° posizione nella TOP50 della Classifica Indie Emergenti italiana.

Dichiarano le AB29: “Non è stato semplice affrontare un tema così delicato ma abbiamo comunque deciso di provarci perché un viaggio così difficile da affrontare può essere sì faticoso e insidioso ma porta con sé il fascino dell’esplorazione, la meraviglia della scoperta, il nostro modo di fare musica.”

BIO

Le AB29 sono un trio rock della provincia di Pisa interamente al femminile: Zoe, Francesca e Rebecca. Nel 2015 si uniscono per realizzare il loro sogno comune: scrivere canzoni, esibirsi dal vivo, insomma… vivere sulla propria pelle l’esperienza musicale! L’idea condivisa si concretizza, nascono le prime canzoni chestimolano anche la partecipazione, confermandosi tra le finaliste di “Sanremo Rock 2018”. Nel Settembre 2017 esce il loro primo EP, come All Broken 29, “FIX”, che permette loro di farsi conoscere ad un pubblico più vasto, anche attraverso la Rete, incrementando in questo modo anche il numero di esibizioni dal vivo. Il 2020 è l’anno dei cambamenti: modificano il loro nome da All Broken 29 all’attuale AB29, favorendo l’ingresso di una nuova musicista, Federica Sutera e, soprattutto, entrano nel roster della Beng! Dischi, con la quale intraprendono un percorso discografico che le porta in studio a registrare il loro nuovo lavoro.