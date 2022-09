Grisport lancia la sneaker fucsia della nuova Linea “City”

Da Grisport, ecco la sneaker color fucsia per i viaggi alla scoperta delle città: la calzatura si distingue per comfort del piede di chi le indossa ed ottimo rapporto qualità-prezzo

Vacanza è sinonimo di libertà. Libertà di fare ciò che si vuole e, soprattutto, di riporre nell’armadio (seppur momentaneamente) un abbigliamento “lavorativo” per sfoggiarne uno molto più comodo. E quando si parla di comfort non si può non partire dai propri piedi.

Grisport, azienda di Castelcucco (TV), che ha fatto del benessere dei piedi uno tra i suoi principali punti di forza, assieme all’ottimo rapporto qualità/prezzo, ha pensato ad una sneaker femminile perfetta per l’Estate. Una calzatura che si addice a qualsiasi tipo di soluzione: da una visita alla scoperta di una nuova città ad un pomeriggio di shopping, passando per un’uscita serale tra le vie illuminate in mezzo agli altri turisti con in sottofondo il rumore del mare.

Realizzata in scamosciato e sintetico, davvero particolare è il colore: fucsia, con dettagli in grigio. Una calzatura che, sicuramente, non passa inosservata e che si contraddistingue per offrire il massimo del comfort sia in posizione eretta che durante la camminata.

La sneaker di Grisport fa parte della nuova Linea “City”. Brevetto esclusivo Grisport, l’Active si contraddistingue per una soletta in pelle forata che permette l’aerazione; un sottopiede ai carboni attivi anti-odore, igienizzante e con riciclo d’aria; molle che massaggiano il piede durante la camminata ed intersuola con microbolle d’aria.

PREZZO AL PUBBLICO: 68€ – www.grisport.it