Nelle Langhe torna la Festa della Vendemmia #Renaissance

Torna nel cuore delle Langhe la Festa della Vendemmia #Renaissance, l’evento che celebra il momento più importante dell’anno

Nella terra del Barolo si celebra la “Festa della Vendemmia #Renaissance”, un evento organizzato da Fontanafredda in occasione del momento più importante dell’anno nell’ambito della viticoltura. Tema di quest’anno la Rinascita, cominciando dal sentimento della Speranza, come promotore di cambiamento. Come sempre, ad intrattenere gli ospiti, un ricco programma, tra musica live, dj set, spettacoli per grandi e piccini, buon vino e tante proposte gastronomiche: a partire dalla novità di “Degustando”, con 10 chef, tra cui 7 stellati, in collaborazione con To Be Events, la proposta “Wood Truck” con cibo di strada all’ombra degli alberi secolari, pranzo e cena attorno al lago by Osteria Disguido, street food di Bello&Buono e, naturalmente, la pigiatura dell’uva a piedi nudi con la musica del DJ Scalabrino.

L’inizio della ‘’Festa della Vendemmia #Renaissance’’ è programmato per sabato 10 settembre a partire dalle ore 12:00. La proposta gastronomica sarà particolarmente ricca e coinvolgente. Dalle 12.30, a deliziare gli ospiti del Villaggio Narrante con 10 piatti accompagnati da specialità del territorio, grandi vini e cocktail, ci saranno gli chef della nuova edizione di “Degustando”, evento in collaborazione con To Be Events: Giuseppe Lo Presti (Osteria Arborina*), Ugo Alciati (Guidoristorante*), Andrea Larossa (Ristorante Larossa*), Francesco Marchese (FRE*), Walter Ferretto (Il Cascinalenuovo*), Emin Haziri (Cannavacciuolo Bistrot Torino*), Antonio Romano (Spazio 7*), Stefano Sforza (Opera), Alfonso Russo (Ventuno.1) e Enzo Barillà (Eragoffi). La selezione dei vini sarà a cura di Fontanafredda, con bianchi, grandi rossi e bollicine. Oltre ai piatti, sarà possibile degustare le eccellenze gastronomiche di produttori come Pariani, La Perla di Torino e molti altri, tra salumi, formaggi, lievitati, dolci e gelati. Il tutto accompagnato dalla musica di intrattenimento DJ set. A pranzo e a cena, nella magica atmosfera del Garden del Lago, si potrà scegliere (previa prenotazione) tra lo Street Food by Bello&Buono o gustare i sapori della tradizione con semplicità proposti da Osteria Disguido. Qui, si alterneranno gli spettacoli itineranti e di giocoleria dei Fratelli Ochner, per la gioia dei più piccoli e, musica live e a seguire, Dj Set Braontherocks. Il momento tanto atteso sarà l’esibizione della band Finley a partire dalle 21.30 sul grande palco del Lago. Presenti anche Vincenzo Scalabrino, il duo Dodo & Charlie e Dj Fusa che animeranno l’area dei “Wood Truck” con cibo di strada all’ombra degli alberi secolari by Antignano Prodotto Tipico con i suoi tajarin all’uovo, Baladin con gustosi hamburger e pizza alla pala romana, Coj La Colomba con piatti tipici della tradizione piemontese e i dolci di Salute.

Un’altra novità nel programma della Festa della Vendemmia 2022 #Renaissance, sarà la visita ai vigneti by FPT Industrial con le bici di Webike per scoprire insieme tutti i segreti di una vendemmia a emissioni ridotte, grazie al trattore New Holland con motore FPT alimentato a biometano. E poi, visite guidate alle cantine ottocentesche dalle 12.00 alle 18.00, il mercatino dell’artigianato e gli spettacoli per bambini di Daniela Febino. Sarà possibile, inoltre, incontrare i Partner del Rinascimento Verde, che accompagnano Fontanafredda nel percorso della sostenibilità: oltre a FPT Industrial, anche Nomacorc con i primi tappi da vino al mondo realizzati utilizzando plastica riciclata, quelli della serie Nomacorc Blue line di Vinventions, insieme a quelli della Green line, a zero impatto di CO2 e derivati dalla canna da zucchero. Partner ormai consolidati della Festa anche Unipol Sai e VH Italia. Oltre al vino non mancheranno i cocktail di To be Events e le birre artigianali del birrificio Baladin.

L’ingresso all’evento sarà libero, ma per accedere all’area lago e assistere al live dei Finley sarà necessario prenotare uno dei servizi ristorativi cena Street Food Bello&Buono o cena by Osteria Disguido, che potranno essere prenotati con una semplice procedura online collegandosi alla pagina della Festa della Vendemmia sul sito Villaggionarrante.it.

L’evento Degustando è prenotabile sul sito di To Be Events.

La Festa della Vendemmia è una tradizione che Fontanafredda, ogni anno, reinterpreta in chiave moderna e sostenibile, in linea con la filosofia che contraddistingue il progetto del Rinascimento Verde. Quest’anno, inoltre, in occasione dei 30 anni dalla nascita del primo Barolo del Comune di Serralunga d’Alba, Fontanafredda si fa promotrice di un’iniziativa volta ad istituire la prima giornata mondiale per valorizzare questa denominazione comunale, il Serralunga Day, in data 9 settembre, che vede la partecipazione dei produttori della denominazione del Barolo del Comune di Serralunga d’Alba ed è rivolto ai media di settore, tra giornalisti specializzati e wine influencer.

Per altre informazioni: marketing@fontanafredda.it o contattare il numero 0173 626111.