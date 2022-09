Milan favorito per lo scudetto? Ecco il pensiero di Jo Squillo

In pochi si sarebbero mai aspettati vedere il Milan vincere lo scudetto nella scorsa stagione. Ebbene, le cose sono cambiate notevolmente nel corso dell’anno scorso, dato che la crescita di Leao e di tanti altri rossoneri ha fatto la differenza. In questa nuova stagione, la compagine rossonera si presenta ai nastri di partenza, ancora più convinta di poter ripetere l’impresa.

Sul blog sportivo del leader delle scommesse serie A Betway, una tifosa rossonera molto particolare ha voluto esprimere la sua opinione sulla stagione che ha da poco preso il via. L’intervista alla milanista Jo Squillo, organizzata dal famoso giornalista rossonero Mauro Suma, ha permesso di toccare un gran numero di argomenti davvero molto interessanti.

Si rinnova il duello con l’Inter per lo scudetto

La rivalità con l’Inter rappresenta uno degli argomenti più affascinanti e belli della serie A che ha da poco preso il via. Anche la tifosa vip rossonera Jo Squillo è convinta che questo duello potrà risultare decisivo ai fini dell’assegnazione del tricolore, anche se come si può facilmente intuire nella lotta scudetto vanno inserite per forza di cose anche altre compagini.

Ad esempio, la Juventus vuole tornare protagonista. Dopo due anni di passaggi a vuoto, e in entrambe le stagioni hanno vinto due milanesi, prima l’Inter e lo scorso anno il Milan, dopo aver trionfato in nove anni di fila stabilendo un importante record a livello nazionale, la squadra bianconera di mister Allegri ha tutta l’intenzione di tornare a vincere. Si spiegano in tal senso gli acquisti in sede di calciomercato di notevole spessore. La Juventus si è rinforzata prendendo Pogba, Di Maria, Paredes, Bremer e Milik, anche se probabilmente è rimasta un po’ sguarnita e carente dal punto di vista dei terzini.

La Roma, con l’innesto principale di Paulo Dybala, ha tutta l’intenzione di lottare finalmente per lo scudetto, così come il Napoli, nonostante il sogno di poter contare su Cristiano Ronaldo non si sia potuto realizzare, ha notevoli chance di lottare fino alla fine per vincere il titolo. La compagine guidata da Spalletti diverte e si esalta con un gioco molto spettacolare e potrebbe diventare la vera e propria mina vagante in ottica scudetto.

Per il Milan un calciomercato all’insegna dei giovani

Come è stato messo in evidenza da un gran numero di addetti ai lavori, il Milan ha operato in maniera molto specifica in sede di calciomercato. Non si è adagiato sull’usato sicuro, come hanno fatto altre squadre, come ha ben messo in evidenza anche la tifosa vip rossonera Jo Squillo, ma ha cercato di continuare a seguire il filone verde di una squadra all’insegna dei giovani dalle potenzialità molto importanti.

D’altro canto, mister Pioli si è in più occasioni dimostrato un condottiero perfetto per un gruppo giovane e affamato. La vittoria dello scudetto nella scorsa stagione non è certamente frutto del caso, ma di una sapiente programmazione a livello societario e di una crescita costante dei vari giovani sotto tanti aspetti.

Un esempio su tutti gli altri è senz’altro relativo a Leao: il fenomeno portoghese è cresciuto tantissimo rispetto alla sua prima annata al Milan, diventando sempre più decisivo per le sorti della squadra e incidendo tantissimo sulla vittoria del tricolore. In questa nuova stagione il Milan si attende una conferma delle sue prestazioni, anche se probabilmente le voci di mercato che riportavano un Chelsea molto interessato e pronto a sborsare una cifra superiore ai 100 milioni di euro, lo hanno un po’ infastidito. In ogni caso, al Milan sono arrivati rinforzi dalla chiara linea verde: Adli, Pobega, Origi e il belga De Ketelaere rappresentano un investimento non solo per il presente, ma che per il futuro.