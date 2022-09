Emofilia A e B: concizumab riduce i sanguinamenti

Nuove conferme di efficacia e sicurezza per il trattamento profilattico con concizumab nelle persone affette da emofilia A o B con inibitori

Novo Nordisk ha annunciato i risultati di fase 3 dello studio Explorer7, che valuta l’efficacia e la sicurezza del trattamento profilattico con concizumab nelle persone affette da emofilia A o B con inibitori. I risultati dell’analisi primaria sono stati presentati al Congresso annuale della Società Internazionale di Trombosi ed Emostasi (ISTH 2022) a Londra, Regno Unito.

Concizumab è un anticorpo inibitore della via del fattore tissutale (TFPI) in fase di sviluppo per il trattamento profilattico una volta al giorno (trattamento regolare per prevenire emorragie prolungate e spontanee) mediante somministrazione sottocute per tutti i tipi di emofilia. L’uso di concizumab è in fase di sperimentazione e non è approvato dalle autorità regolatorie.

I risultati hanno mostrato una riduzione dell’86% delle emorragie spontanee e traumatiche trattate con la profilassi concizumab, con un ABR medio stimato di 1,7 rispetto a 11,8 senza profilassi, soddisfacendo l’obiettivo primario.1 L’ABR mediano complessivo di concizumab era pari a zero, rispetto a 9,8 senza profilassi. Ventuno persone (63,6%) che hanno assunto concizumab non hanno avuto emorragie trattate, rispetto a due (10,5%) che non hanno ricevuto la profilassi. Il profilo di sicurezza e tollerabilità di concizumab in questo studio è rientrato nell’intervallo previsto, con nessun evento tromboembolico riportato dopo la ripresa del trattamento.

“Una delle complicazioni più critiche nel trattamento dell’emofilia è lo sviluppo di inibitori, che rendono inefficace la terapia sostitutiva standard e limitano fortemente le opzioni terapeutiche per l’emofilia B”, ha dichiarato il ricercatore principale di Explorer7, il dottor Victor Jiménez-Yuste, Dipartimento di Ematologia, Ospedale Universitario La Paz, Madrid, Spagna. “Sulla base dei risultati dello studio explorer7, concizumab può diventare una nuova opzione terapeutica per le persone affette da emofilia A o B con inibitori”.

“Il trattamento dell’emofilia è complesso e non esiste una terapia unica per tutti”, ha dichiarato Martin Lange, vicepresidente esecutivo e responsabile dello sviluppo di Novo Nordisk. “Concizumab offre il potenziale per una protezione quotidiana per le persone che vivono con l’emofilia e costituisce un’importante aggiunta potenziale alla nostra offerta per l’emofilia, specialmente nella popolazione di emofilia B con inibitori che attualmente ha opzioni di trattamento limitate.”

Novo Nordisk prevede di presentare l’approvazione di concizumab per il trattamento profilattico dell’emofilia A o B con inibitori nella seconda metà del 2022 negli Stati Uniti e in Giappone e nel 2023 nell’UE e nel Regno Unito.

Informazioni sullo studio Explorer7

Lo studio Explorer7 fa parte del programma di sperimentazione clinica explorer in corso per concizumab, che mira a valutare l’efficacia e la sicurezza di concizumab per le persone affette da emofilia A o B con o senza inibitori. È stato concepito come trattamento profilattico da somministrare una volta al giorno sotto la pelle con una penna preriempita pronta all’uso.2,3,4,5,6,7,8 In explorer7, 133 maschi (di età pari o superiore a 12 anni) sono stati randomizzati 1:2 a nessuna profilassi (braccio uno; ≥24 settimane) o alla profilassi concizumab (braccio due; ≥32 settimane) o assegnati alla profilassi concizumab (braccio tre e quattro). L’analisi primaria ha confrontato il numero di episodi di sanguinamento spontaneo e traumatico trattati, misurati come ABR, tra i bracci uno e due.

Come agisce il concizumab

Concizumab è un anticorpo monoclonale progettato per bloccare una proteina dell’organismo che impedisce la coagulazione del sangue, chiamata TFPI (tissue factor pathway inhibitor (TFPI) pathway di inibizione del fattore tissutale). Induce aumentata generazione di trombina nel plasma di pazienti emofilici e in soggetti sani, come dimostrato dai test di generazione di trombina. Si dà per via sottocutanea.

Il fattore tissutale è una glicoproteina presente nel tessuto subendoteliale, nelle piastrine, e nei leucociti, necessaria per la formazione della trombina dal suo zimogeno: la protrombina. La formazione della trombina porta alla coagulazione del sangue. La tromboplastina definisce la cascata che porta all’attivazione del fattore X, la via del fattore tissutale.

Gli studi registrativi Explorer7 (emofilia A o B con inibitori) ed Explorer8 (emofilia A o B senza inibitori) sono attualmente in corso. L’uso di concizumab nelle persone affette da emofilia A o B con o senza inibitori è in fase di sperimentazione e non è ancora approvato dalle autorità regolatorie. Concizumab è in fase di valutazione anche nei bambini affetti da emofilia A e B, con e senza inibitori, nello studio pediatrico sperimentale explorer10 che si prevede si concluderà nel 2026.