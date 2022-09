Su Rai Storia per “a.C.d.C.” i costruttori di castelli e la Via della Seta

I costruttori di castelli e la Via della Seta al centro della nuova puntata di “a.C.d.C.” in onda stasera in prima serata su Rai Storia

I castelli sotto attacco: dalle balestre alla polvere da sparo. Come lo sviluppo dell’arte della guerra ha cambiato la storia dell’architettura? Lo svela “I costruttori di castelli”, in onda giovedì 8 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “a.C.d.C.” con l’introduzione del professor Alessandro Barbero.

A seguire, “a.C.d.C.” propone il secondo episodio di “La via della seta”, che parte da uno studio tanto singolare quanto illuminante sulla trasmissione dei batteri e delle malattie, che tanta parte hanno nella vita e nello sviluppo delle società. Negli scavi di un remoto avamposto sulla Via della seta, attivissimo durante la dinastia Han, sono stati rivenuti gli equivalenti della nostra carta igienica e nei residui ancora ben presenti, viene trovato un verme patogeno del fegato che sarebbe dovuto essere migliaia di chilometri più a est. Altri studi, nei cimiteri europei sembrano aver dimostrato che la peste nera si sia originata nel centro dell’Asia. Il docne segue lo sviluppo in Europa, indagando sulle conseguenze per la popolazione, ridotta di circa un terzo, e sulla “nascita di una classe media” che darà nuovo impulso al traffico di spezie con l’Oriente.