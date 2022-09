“Riflessi” è il nuovo brano dell’artista Luca Annoni

In rotazione radiofonica e disponibile online su tutte le piattaforme streaming il nuovo brano “Riflessi” dell’artista Luca Annoni

Fuori il nuovo singolo di Luca Annoni, cantautore e musicista brianzolo, intitolato “Riflessi”. Il brano è disponibile ai seguenti link:

SPOTIFY: https://spoti.fi/3yftXT.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3xvPHdZWo_o.

“Riflessi” è un brano pop dal sound fresco e moderno, caratterizzato da un testo elaborato che spinge l’ascoltatore a “riflettere”. L’autore, infatti, a proposito del brano e della sua creazione, trae ispirazione dai guai e dagli errori che ognuno di noi commette durante la propria vita, di cui spesso sono considerati solo i loro risvolti negativi. “Riflessi”, invece, così come uno specchio che ci mostra il lato opposto di ogni cosa, vuole far notare all’ascoltatore come gli errori ed i guai del passato possano avere anche dei risvolti positivi. Spesso davanti alle scelte del passato si rimane incastrati e l’immagine che ci restituisce lo scrutarci dentro, un po’ come davanti ad uno specchio, non è delle migliori. Luca Annoni rielabora invece una prospettiva diversa dello specchiarsi: decidere attivamente quali riflessi ci daranno la direzione in futuro, lasciando andare quelli che non ci serviranno più, quelli che non ci rappresentano. “Riflessi” è una tregua, una boccata d’aria.