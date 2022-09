BMG ristampa due classici album dei Kinks

BMG ristampa i due classici album dei Kinks “Muswell Hillbillies” e “Everybody’s In Show-Biz – Everybody’s A Star” per il loro 50° anniversario

Nel 1971, il grande gruppo rock britannico The Kinks intraprese una nuova fase della sua carriera firmando con la RCA Records. Liberi dall’insistenza nella ricerca di singoli di successo della vecchia etichetta Pye, la scrittura delle canzoni di Ray Davies virò verso tematiche più profonde e personali, sulla scia dei precedenti successi di culto come “The Kinks Are The Village Green Preservation Society”. Sostenuta dal successo di “Lola” all’inizio del decennio, questa band, la più inglese delle band, si rivolse anche agli Stati Uniti, dove gli entusiasmanti e carismatici spettacoli dal vivo, crearono una nuova e fervente base di fan americani.

Il primo album dei Kinks di questo periodo, “Muswell Hillbillies”, è per molti il migliore di tutti. Il disco era ispirato dalle radici londinesi di Ray e Dave Davies, raccontando storie di famiglie operaie che migravano dal centro città devastato dalla guerra e dalla ricostruzione, verso gli strani e verdeggianti sobborghi del nord di Londra.

“Con la nuova casa discografica e una nuova immagine, ho potuto portare un po’ del vecchio spirito western selvaggio nella mia musica“, ha dichiarato Ray Davies. “Questi album catturano il riemergere dei Kinks come gruppo live“.

Dave Davies aggiunge: “Muswell Hillbillies è uno dei miei album preferiti dei Kinks. È un po’ la storia della famiglia Davies e dei personaggi coinvolti“.

L’uscita di “Muswell Hillbillies” fu supportata da ulteriori tournée negli Stati Uniti, tra cui due serate nel 1972 all’iconica Carnegie Hall di New York. I nastri di questi show anarchici, incentrati prevalentemente sui brani di Muswell, costituiscono la metà live del doppio album del 1972, “Everybody’s In Show-Biz – Everybody’s A Star”. I lati in studio esploravano con malinconico umorismo i lunghi mesi dei Kinks sulla strada americana. L’epico finale, “Celluloid Heroes”, confermò il nuovo mondo della band. In mezzo ai successi dei Kinks, Ray usava Hollywood come un prisma attraverso il quale guardare i sogni agrodolci degli americani comuni.

In contemporanea da oggi è disponibile “Celluloid Heroes (US Single Version 2022 Edit)”, un classico dei Kinks composto da Ray Davies riflettendo sulla gente comune che aspira a diventare una star di Hollywood. La canzone cita diversi attori famosi del cinema del XX secolo (tra cui Greta Garbo, Rodolfo Valentino, Bela Lugosi, Bette Davis, Marilyn Monroe) e l’Hollywood Boulevard di Los Angeles, alludendo alla sua Walk of Fame.

Scatola deluxe in due parti, laminata opaca e lucida, contenente: 6 x LP, 4 x CD, AV Blu-ray, libro di 52 pagine, stampa di foto della band, mappa di Muswell, badge.

Il full box contiene:

6 x LP

– ‘Muswell Hillbillies’ 2014 gatefold deluxe 2LP rimasterizzati dai nastri master originali di Ray Davies, vinile colorato

– ‘Everybody’s In Show-Biz – Everybody’s A Star’ 2016 gatefold deluxe 3LP, rimasterizzati dai nastri master originali, vinile colorato

– ‘Muswell Hillbillies’ & ‘Everybody’s In Show-Biz’ 11 nuovi remix dei brani di Ray Davies 1LP, nuovo artwork personalizzato, vinile nero 180gr

4 x CD

– Gli album originali ‘Muswell Hillbillies’ e ‘Everybody’s In Show-Biz’ rimasterizzati in custodie gatefold, con artwork originale

– 11 nuovi remix di brani dei Ray Davies (inediti) con copertina apribile ed un nuovo artwork personalizzato

– The Kinks 1971 US Tour Travel Montage (contiene nuovi remix dei brani di Ray Davies, uno dei quali è inedito)

Blu-Ray video

– Filmato inedito e restaurato digitalmente di Ray Davies del 1971, narrato da Ray (durata 15 minuti)

Deluxe Hardback book

– 52 pagine su carta patinata, ampio testo con citazioni di interviste inedite alla band, foto rare e inedite e memorabilia

La mappa The Kinks ‘London Roots’

– Formato A2 su carta seppia non patinata, mappa delle radici dei Kinks con i principali luoghi storici a nord di Londra legati ai Kinks, scelti dalla band.

Memorabilia stampate

– 6 foto lucide dei Kinks del 1971/ 972

Badge

– Distintivo su misura, in metallo e smalto, giallo e nero, con logo dei Kinks dell’epoca RCA, con chiusura a spillo

Inserto

– Retro della scatola, inserto cartaceo a colori da 12″ con indicazione del contenuto

Singolo esclusivo 7″ D2C: The Kinks ‘Supersonic Rocket Ship / 20th Century Man’

– 1972 RCA ristampa del singolo promo spagnolo con picture sleeve, disco in vinile nero.

– In omaggio con ogni cofanetto deluxe dei Kinks “Muswell Hillbillies” / “Everybody’s In Show-Biz” acquistato dal negozio ufficiale D2C dei Kinks (Music Glue). * Fino ad esaurimento scorte *

1LP: ‘Muswell Hillbillies’

– Album rimasterizzato dai nastri master originali di Ray Davies, ristampa della copertina apribile originale del 1971, vinile nero 180gr

2LP: ‘Everybody’s In Show-Biz – Everybody’s A Star’

– Album appena rimasterizzato dai nastri master originali, ristampa della copertina apribile originale del 1972, vinile nero 180gr.

2CD: ‘Muswell Hillbillies’ & ‘Everybody’s In Show-Biz – Everybody’s A Star’

– Entrambi gli album originali rimasterizzati, tracce bonus di 4 nuovi remix di Ray Davies, confezione “hardback-book”, libretto contenente note di copertina con nuove citazioni della band e foto rare

1CD: ‘Muswell Hillbillies’

– Album originale rimasterizzato, tracce bonus di 3 nuovi remix di Ray Davies, libretto contenente note di copertina con citazioni inedite della band e foto rare

1CD: ‘Everybody’s In Show-Biz – Everybody’s A Star’

– Album originale rimasterizzato, bonus track del nuovo remix di Ray Davies, libretto contenente note di copertina con nuove citazioni della band e foto rare