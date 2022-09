Previsioni meteo 7 settembre 2022: peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 settembre 2022: l’anticiclone arretra al Nord e lascia spazio all’arrivo di una perturbazione

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo che l’inizio di settimana ha visto il ritorno del caldo estivo sull’Italia. Dalla giornata di oggi infatti, nuvole e piogge prenderanno gradualmente il posto del sole a partire dalla regioni del Nord e poi, nei prossimi giorni, raggiungeranno anche quelle centrali. Clima più asciutto e caldo ancora protagonista al meridione e sulle Isole maggiori, dove sarà ancora estate.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il maltempo raggiungerà anche le regioni centrali, che saranno bagnate da piogge e locali rovesci. A seguire correnti umide dai quadranti occidentali interesseranno in particolare il Centro-Nord, portando un peggioramento meteo con piogge e temporali diffusi. Più a riparo il Sud dove comunque qualche temporale potrebbe arrivare nel corso del prossimo weekend.

Intanto per oggi, mercoledì 7 settembre 2022, al Nord Italia al mattino nubi sparse sulle regioni settentrionali con piogge al Nord-Ovest. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutte le regioni con acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi. In serata e in nottata forte maltempo su tutti i settori, fenomeni più sporadici tra Liguria ed Emilia Romagna. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio isolati fenomeni in Appennino, sole prevalente altrove. In serata nuvolosità in aumento da ovest ma con tempo ancora asciutto, piogge in arrivo nella notte sulla Toscana. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni, locali addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi, salvo maggiore nuvolosità in Sardegna e isolate piogge in Sicilia. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord e al Centro, in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.