I distillati biologici di DOMENIS1898 protagonisti a Sana 2022

DOMENIS1898 conferma la sua presenza alla nuova edizione di Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale

Dopo il successo dell’edizione 2021, la nota distilleria italiana ritorna a SANA, la manifestazione di riferimento in Italia per il comparto, rinnovando il proprio ruolo in prima linea nell’ambito dei prodotti biologici di alta qualità.

A sostegno dell’agricoltura biologica e nel rispetto per l’ambiente, DOMENIS1898 promuove con i suoi prodotti l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con cui collabora e incrementa l’economia circolare e le attività artigianali che mantengono vivo il territorio.

Presso lo stand dell’Azienda sarà infatti possibile degustare tutti i distillati biologici a marchio a garanzia di una filiera produttiva a Km 0: le materie prime vengono lavorate nella storica sede di Cividale del Friuli, sede della distilleria dal 1898, rispettando le normative vigenti in ambito BIO, le vinacce provengono da uve biologiche altamente selezionate che non prevedono l’impiego di fertilizzanti e pesticidi chimici e la filiera di produzione è interna ed include imbottigliamento ed etichettatura. La certificazione biologica dei prodotti ne attesta poi qualità e genuinità.

Dedicati al canale HoReCa, ma non solo, i prodotti della linea Futura BIO – che include Prativa, la grappa limpida e intensa, Grappa alla Ruta, dal gusto delicato ma deciso e Aghemîl, il raffinato liquore al miele – saranno protagonisti indiscussi accanto all’ineguagliabile Storica Nera BIO. Non mancheranno le referenze della linea Vegan certificata da CCPB e da Vegan Society: la Grappa, distillato dal gusto unico, Hazel e Cocoa, le creme vellutate, cremose e delicate, e Blueberry, il delizioso liquore al mirtillo.

Spirits ideali da gustare in purezza o quali “sofisticati” ingredienti per cocktail, per una drink experience dedicata a chi preferisce la certezza della naturalità.

DOMENIS1898 @ SANA 2022

Pad. 29, Stand B52 / C51