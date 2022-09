Gossip: Elodie parla per la prima volta di Andrea Iannone

Da settimane il gossip si è scatenato parlando di una frequentazione, ora Elodie parla per la prima volta di Iannone: “Mi piace”

Quasi un mese dopo le prime foto insieme, Elodie rompe il silenzio su Andrea Iannone. Dagli scatti dei paparazzi, durante le vacanze in comitiva, il gossip si è scatenato ipotizzando l’inizio di una frequentazione. E non da buoni amici.

Dalle pagine di Vanity Fair, Elodie ha ammesso: “Andrea Iannone è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

ELODIE: IL PASSATO CON MARRACASH

Non si sbilancia la cantante che, negli ultimi anni, ha vissuto una relazione con Marracash, “la persona che amerò di più in tutta la mia vita”, aveva detto a Nove qualche settimana fa. Per poi aggiungere: “Un altro fidanzato? Non sarà mai alla sua altezza“. Dopo Marra solo la relazione chiusa in breve con Davide Rossi, ex modello (e ora marketing manager) di Armani. Iannone, dal canto suo, è balzato alle cronache rosa per le relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

ELODIE E IL DEBUTTO AL CINEMA

Il legame con Marracash non si è mai spezzato completamente ma la vita va avanti. E, per Elodie, è di certo un periodo d’oro. Alla musica si è aggiunto il capitolo cinema e nei giorni scorsi è apparsa raggiante sul red carpet del Festival di Venezia.

L’artista ha presentato ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa, pellicola che la vede come protagonista. Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini (edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore), il film – in Concorso nella sezione ‘Orizzonti’ – è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore. Elodie interpreta Marilena, la moglie di un boss che decide di ribellarsi al contesto criminale e arcaico in cui vive.