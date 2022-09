Lacasta online con il nuovo singolo “Tonica”

“Tonica” è il nuovo singolo del cantautore originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, Lacasta: il brano è fuori in digitale

Quando il caldo sembra non dare scampo, e le notti d’estate danno la parvenza di essere soltanto viaggi nel può profondo e bollente inferno, arriva un drink che come un booster d’energia riaccende la mente, il cuore, il desiderio. C’è questo e non solo in “Tonica”, il nuovo singolo del cantautore originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, Lacasta. Traccia prodotta da ArreyBlack, storico collaboratore dell’artista.

«Tutto nasce da un venerdì sera – racconta Lacasta – dove rivedo un amico e nel solito chiedersi come andasse in amore salta fuori questa frase, “l’amore è andato a male, la vita in generale”. Indovinate cosa ho fatto? Appena rientrato ci ho scritto questo pezzo».

C’è l’amore in questa canzone, componente che molto spesso fa capolino nella produzione artistica di Lacasta. Questa volta però il tema si presenta in una chiave diversa, più spinta rispetto al solito. L’estate, si sa, è fatta anche di passioni travolgenti, e allora perché insistere sul freno? A volte lasciarsi andare è il segreto dietro ogni cosa.

Il cantautore prosegue: «”Tonica” è il riassunto di un bel venerdì, di quelle prime serate dove il caldo ti fa compagnia. Con questo brano spero di regalare un po’ di leggerezza, l’estate è soprattutto questo – conclude Lacasta – Nel dubbio un gin tonic per rinfrescarci, ci sta sempre bene».

Con “Tonica” Lacasta ritrova al suo fianco la produzione di ArreyBlack, producer, designer e artista a 360° con cui il cantautore ha raccolto numerose soddisfazioni, specialmente con il singolo “Fino all’ultima (E45)”, rilasciato nel 2020.

LACASTA – BIOGRAFIA

Lacasta, nome d’arte di Manuel Castagna, figlio del Sud Italia e artista a tutto tondo. Nato a Battipaglia, in provincia di Salerno, si diploma al liceo artistico di Eboli. Prosegue poi gli studi all’Accademia di belle arti di Napoli, conseguendo la laurea triennale in scenografia per lo spettacolo è la laurea magistrale in fashion design. Cerca di esprimere al meglio le sue emozioni con qualsiasi forma di arte: dal disegno, alla scultura fino ad arrivare alla musica. Nel gennaio 2020 prende fiato, ed esce dalla sua cameretta, presentando il suo primo singolo autoprodotto, “Negroni”. Qualche mese dopo rilascia “Fino all’ultima (E45)”, brano nato da una sinergia con alcuni talenti del suo territorio, che gli regala non poche soddisfazioni, tra cui una recensione positiva sull’edizione nazionale de “Il Mattino” a firma del noto critico musicale Federico Vacalebre. Per l’estate si ripresenta con sonorità esotiche nel brano “Taranta”. Conclude il 2020 rilasciando il singolo “Sii carina”, con cui ha conquistato la finale di Area Sanremo 2020. Sul finire di marzo 2022 lancia il brano “Vuoto di me”, presentato anche alle selezioni di Music for Change – Musica contro le mafie. Raccontare storie, farsi narratore della propria vita e di quelli che lo circondano è tra le ragioni principali che lo spingono a compiere ogni passo, nella sua vita, mano nella mano con la musica.