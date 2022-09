“Inferno” è il rovente debutto di Mark

“INFERNO” è l’album di debutto di Mark, ispirato all’Inferno della Divina Commedia di Dante e disponibile in digitale

“INFERNO” è l’album di debutto di Mark, ispirato all’Inferno della Divina Commedia di Dante. L’album è composto da 15 brani, nei quali vengono trattati alcuni trai temi più oscuri della società contemporanea, quali ad esempio la depressione (in Wreckage ed Inferno), il suicidio (in Sirens) e l’abbandono (in The Lighthouse e Babylon).

Prodotto da Matthew Brett e Filippo Tommasi, il sound dell’album strizza l’occhio al panorama internazionale, sperimentando vari generi quali la Disco Dance, il Pop Rock e R&B.

Marco Tartamella, in arte Mark è un giovane artista siciliano.

La sua ricerca continua della stravaganza e dell’originalità, lo porta ad esplorare generi musicali molto diversi, dal Rock alla Disco Dance, dal Soul all’Elettropop, fino al Punk/Grunge Pop.

Nel 2021 Mark firma il suo primo contratto con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle con cui pubblica il suo primo singolo On The Ground, seguito a ruota da THE WITCH, The Woman & The Dragon e Babylon, che hanno anticipato il suo album d’esordio INFERNO, ora disponibile in tutti gli store digitali.