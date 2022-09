Il volto di Raffaella Carrà sulle monete da 2 euro

Omaggio a Raffaella Carrà, nel 2023 il suo volto sulle monete da due euro. Non si tratta di un pezzo da collezione ma di una moneta commemorativa

L’Italia omaggia Raffaella Carrà. Il suo volto sarà raffigurato sulle monete da due euro a partire dal 2023. Ad annunciarlo è stato Fabio Canino durante il Festival della tv, a Dogliani (Cuneo). Non si tratta però di un pezzo da collezione ma di una moneta commemorativa, che l’Unione europea emette “per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza”.

La regina della tv continua a vivere nel cuore dei suoi fan italiani, ma non solo. A Madrid ora una piazza porta il suo nome, così come il Centro di produzione Rai di Via Teulada, dove esordì nel 1961. A renderle omaggio in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia anche Emanuele Crialese con il suo film ‘L’immensità’, in cui riecheggiano indimenticabili canzoni della Raffa nazionale.