Pagamenti con paysafecard: rischi e vantaggi

Paysafecard è uno dei sistemi che sta avendo un maggior successo per quanto riguarda il pagamento on line. Viene utilizzato, in particolare, da chi ha un ecommerce per offrire una ulteriore possibilità a chi, comunque, sta versando dei soldi a persone che fondamentalmente non vedrà mai in volto (salvo casi rari).

Certo, sicuramente la diffusione sempre maggiore dell’ecommerce, anche se adesso c’è una relativa stabilità in tal senso dopo che con la pandemia ha raggiunto livelli mai visti, ha aiutato in tal senso ma i vantaggi nell’usare paysafecard sono notevoli. Eccone alcuni.

I vantaggi di Paysafecard per il cliente

Partiamo da un presupposto: paysafecard è vantaggiosa sia per il cliente che il per il merchant. Pariamo dal cliente. In primis, sono previste diverse promozioni tra cui il fatto che non c’è alcun addebito sul saldo nel primo anno (magari questa opzione potrebbe essere cancellata, quindi fai sempre attenzione) e, inoltre, la flessibilità degli importi è notevole: 10, 25, 50 o 100 euro di ricarica.

E, ovviamente, qualsiasi importo si decida di mettere – ovviamente consentito da Paysafecard – è immediatamente disponibile. Una soluzione economica sempre utile, visti anche i rincari.

I vantaggi di Paysafecard per il proprietario di ecommerce

Per chi ha un negozio on line, i vantaggi sono anch’essi notevoli. In primis non c’è alcun rischio che i soldi non arrivino. Anzi, da questo punto di vista si può stare letteralmente al sicuro. Non è previsto alcun finanziamento da far pagare al cliente – a meno che non sia una scelta del merchant, ma questo è un altro discorso – e non c’è alcun chargeback, cioè possibilità di annullamento della transazione da parte del cliente.

Come funziona Paysafecard

Il funzionamento di Paysafecard è davvero molto semplice. E, questo, è anche uno dei segreti del suo successo. Infatti, non aggiunge né mette nessuno step ulteriore rispetto a qualche altra modalità di pagamento.

Una volta che il cliente ha scelto il prodotto che vuole acquistare e nel sito c’è la possibilità di pagare con Paysafecard, è necessario, ovviamente, che scelta l’opzione, appunto, di pagamento con Paysafecard. Fatto ciò, in maniera del tutto automatico, si verrà reindirizzati alla pagina di Paysafecard.

Una volta entrati in questa pagina, bisogna inserire il PIN della carta e completare il pagamento. Poi, a questo punto, la cifra pattuita passerà attraverso il classico meccanismo di transizione da un conto all’altro.

I rischi di Paysafecard

Quali sono i rischi di Paysafecard? Beh, nessuno! Sì, hai letto bene! Un sistema così sicuro, rapido, facile che ci sono persino casinò che accettano paysafecard. Ciò a dimostrazione che, ormai, Paysafecard ha praticamente superato la ‘soglia’ dell’ecommerce ed è passato anche ad altri ambiti.

Comunque, teniamo a sottolineare che quando diciamo che non ci sono rischi, significa che non ci sono rischi ulteriori rispetto ad altre piattaforme. Anzi, in alcuni frangenti, è anche più sicuro. Anche perché, ormai, la sicurezza sul web, soprattutto quando si tratta di soldi da far uscire fuori, non è mai troppa. Più ce n’è e meglio è.