Nuovo studio sulla gestione del dolore associato a tumori

Nuovo studio indica la necessità di studi, istruzione e innovazione politica per servire meglio i pazienti con dolore associato a cancro

In un editoriale pubblicato su Jama Oncology viene indicata la necessità di studi, istruzione e innovazione politica per servire meglio i pazienti con dolore associato a cancro. I ricercatori delineano strategie di gestione basate sul consenso per guidare i medici che si prendono cura dei pazienti con dolore associato al cancro e abuso di oppioidi o disturbo da uso di oppioidi.

Gli autori si sono opportunamente concentrati su specifiche situazioni cliniche, come un paziente che presenta dolore chiaramente correlato a un cancro avanzato e che aveva anche una diagnosi di disturbo da uso di oppioidi (OUD) come comorbidità o un comportamento da consumo di oppioidi non medico.

Queste situazioni sono tutt’altro che rare. Circa il 20% dei pazienti oncologici trattati con oppioidi presenta un rischio elevato di sviluppare un uso non medico di oppioidi, come dimostrato da un apposito screening.

Tra i pazienti trattati con oppioidi per il dolore da cancro da un team di terapia di supporto, circa il 20% sviluppa comportamenti coerenti con l’uso non medico di oppioidi entro 8 settimane dal follow-up.

“Io e la mia collaboratrice, Jessica S. Merlin del dipartimento di medicina interna generale e direttrice della borsa di ricerca in medicina interna presso l’ University of Pittsburgh School of Medicine, lavoriamo nel campo delle cure palliative e della dipendenza e incontriamo regolarmente persone che hanno sia dolore da cancro che comportamenti di uso improprio di oppioidi che hanno il potenziale per aumentare il danno o addirittura un disturbo da uso di oppioidi” evidenzia Katie Fitzgerald Jones, dottoranda alla Connell School of Nursing del Boston College.

“Questa è un’area che manca di consenso e, di conseguenza, c’è molta variabilità pratica e disagio clinico intorno alle migliori strategie di gestione; ciò è stato l’impulso alla base di questo studio: scoprire come vengono gestiti i pazienti in questo incrocio e quali sono le aree di consenso, controversia e lacune nella ricerca”.

Fitzgerald Jones e colleghi hanno utilizzato una piattaforma e una metodologia online per condurre due panel Delphi modificati per comprendere meglio le prospettive di 84 medici palliativi e delle dipendenze (62% donne; 65% bianchi) sui tre scenari clinici sopra elencati.

I risultati hanno mostrato che i medici hanno ritenuto opportuno iniziare il trattamento con buprenorfina/naloxone e non appropriato indirizzare un paziente con disturbo da uso di oppioidi non trattato a una clinica per il metadone, indipendentemente dalla prognosi.

I medici hanno ritenuto appropriato iniziare una dose divisa di metadone per i pazienti con prognosi più breve ma hanno convenuto di incerta adeguatezza per quelli con prognosi più lunga. Hanno anche considerato l’inizio di un agonista completo degli oppioidi di incerta adeguatezza per quelli con prognosi breve e inappropriato per quelli con prognosi più lunga.

I medici hanno ritenuto opportuno aumentare il monitoraggio e hanno ritenuto inappropriato diminuire gli oppioidi e di incerta adeguatezza aumentare gli oppioidi o passare a buprenorfina/naloxone per un paziente senza storia medica di disturbo da uso di oppioidi che assumeva più oppioidi di quanto prescritto, indipendentemente dalla prognosi.

Inoltre, i medici hanno ritenuto opportuno aumentare il monitoraggio e inappropriato ridurre gli oppioidi e prescrivere buprenorfina/naloxone a un paziente con risultato positivo del test antidroga sulle urine per benzodiazepine non prescritte, indipendentemente dalla prognosi.

“Un aspetto importante è stato che i medici si sono sentiti in dovere di prescrivere buprenorfina/naloxone e metadone per il duplice trattamento del dolore associato al cancro e del disturbo da uso di oppioidi”, ha affermato Fitzgerald Jones.

“La cosa affascinante dell’uso di entrambi gli agenti è che entrambi sono farmaci standard per il disturbo da uso di oppioidi e sono analgesici approvati dalla FDA. Hanno un grande potenziale per trattare queste due condizioni che si intersecano, ma non abbiamo molte prove sulla sicurezza e su come ottimizzare entrambe le condizioni”.

“Abbiamo un disperato bisogno di un trattamento compassionevolee basato sull’evidenza e, come medici oncologici, siamo ben posizionati per fornire un trattamento”.

Fitzgerald Jones ha affermato che la ricerca futura dovrebbe concentrarsi sul dosaggio ottimale di metadone e buprenorfina per l’indicazione del dolore da cancro e del disturbo da uso di oppioidi.

“Sono necessarie ulteriori ricerche anche su come integrare al meglio il trattamento delle dipendenze nella cura del cancro al fine di fornire le migliori strategie incentrate sul paziente che ottimizzino la sicurezza e il coinvolgimento nella cura”, ha aggiunto.

Sebbene gli interventi terapeutici per i pazienti con cancro avanzato siano notevolmente migliorati negli ultimi 30 anni, gli oppioidi sono rimasti un pilastro per il dolore associato al cancro.

“La nostra principale opportunità è sviluppare farmaci molto più sofisticati in grado di prendere di mira la via nocicettiva con un’influenza minima o nulla al di fuori di quell’area. Sfortunatamente, uno dei principali ostacoli al raggiungimento di nuovi modi di alleviare il dolore e la sofferenza nei pazienti affetti da cancro è la mancanza di supporto per la ricerca su questi importanti aspetti della cura del cancro”, hanno scritto. “Fitzgerald Jones e colleghi sottolineano in modo appropriato il valore di fornire cure compassionevoli ed esperte per questi casi particolarmente complessi e l’importanza di condurre ricerche sui modi migliori per alleviare la sofferenza in questa popolazione di pazienti in rapida crescita”

