Covid: rischio ricovero ridotto per chi fa uso di statine

L’uso di statine per la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari è stato associato a un minor rischio di ricoveri e decessi intraospedalieri per Covid

L’uso di statine per la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari (CVD) è stato associato a un minor rischio di ricoveri e decessi intraospedalieri per COVID-19, secondo i risultati di uno studio di coorte pubblicato sul “Journal of American Heart Association”.

«Le statine sono ora note per la loro utilità in prevenzione primaria, attraverso la riduzione della mortalità per tutte le cause, per le CVD, per le malattie coronariche e per l’ictus» scrivono i ricercatori, guidati da Kim Bouillon, del Dipartimento di Epidemiologia e Salute pubblica presso l’University College di Londra.

«Inoltre, non ci sono prove di alcun danno grave causato dal loro uso» sottolineano.

Ospedalizzazioni inferiori del 16%

In uno studio basato sulla popolazione, Bouillon e colleghi hanno osservato più di 2 milioni di pazienti di almeno 40 anni (età media, 69 anni; 47% uomini) che usavano statine per la prevenzione primaria delle CVD, ponendoli a confronto con più di 2 milioni di pazienti abbinati per età, sesso, area di residenza e comorbilità che non avevano usato statine (età media, 69 anni; 47% uomini).

Gli utilizzatori di statine avevano un rischio ridotto del 16% di ospedalizzazione per COVID-19 rispetto ai non utilizzatori (HR aggiustato = 0,84; IC 95%, 0,81-0,88), secondo gli autori.

Tutte le statine hanno conferito un rischio ridotto di ospedalizzazione per COVID-19, dalla atorvastatina (aHR = 0,89; IC 95%, 0,84-0,95) alla fluvastatina (aHR = 0,75; IC 95%, 0,57-0,99).

Le statine a bassa e moderata intensità hanno conferito un rischio inferiore di esiti COVID-19 rispetto al mancato utilizzo (aHR per bassa intensità vs. nessun uso = 0,78; IC 95%, 0,71-0,86; aHR per intensità moderata vs. nessun usi = 0,84; IC 95%, 0,80-0,89). Tuttavia, Bouillon e colleghi hanno riscontrato che le statine ad alta intensità non erano associate a una ridotta ospedalizzazione COVID-19 (aHR = 1,01; IC 95%, 0,86-1,18).

Un minor rischio di ospedalizzazione per COVID-19 associato all’uso di statine è stato osservato in tutte le

classi di età e sia negli uomini che nelle donne, indipendentemente dalle comorbilità come ipertensione, diabete e condizioni respiratorie croniche. I risultati per la morte intraospedaliera per COVID-19 erano simili, secondo i ricercatori.

Il ruolo degli effetti pleiotropici

«Il minor rischio di ospedalizzazione tra gli utilizzatori di statine rispetto ai non utilizzatori che abbiamo rilevato in questo studio, se causale, sarebbe probabilmente attribuibile agli effetti benefici pleiotropici delle statine come agenti antinfiammatori, immunomodulatori e anticoagulanti» scrivono Bouillon e colleghi.

Bibliografia:

Bouillon K, Baricault B, Semenzato L, et al. Association of Statins for Primary Prevention of Cardiovascular Diseases With Hospitalization for COVID-19: A Nationwide Matched Population-Based Cohort Study. J Am Heart Assoc. 2022;11(12):e023357. doi: 10.1161/JAHA.121.023357. Link