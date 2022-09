Xsolla lancia il nuovo strumento Pay Station

Xsolla lancia Pay Station, lo strumento più potente per gli sviluppatori di dispositivi mobili per guadagnare con checkout personalizzato

lanciata la nuova importante offerta commerciale, incentrata sull’offerta di un’esperienza di checkout semplice e personalizzabile per gli sviluppatori dedicati ai dispositivi mobili. Sono disponibili due ulteriori soluzioni per aiutare gli sviluppatori a iniziare il loro percorso di sviluppo e a gestire con successo la crescita dei loro giochi dopo il lancio. Inoltre, Xsolla sta creando nuove funzionalità per le sue soluzioni incentrate sui dispositivi mobili, per aiutare gli sviluppatori a stare al passo con la continua evoluzione del settore e a incrementare le vendite per le loro attività nel campo dei giochi per dispositivi mobili.

“Xsolla è impegnata a fornire i migliori servizi e il miglior supporto agli sviluppatori di giochi per cellulari in tutto il mondo, per aiutarli a raggiungere più giocatori in più aree geografiche“, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Ci manteniamo sempre all’avanguardia del settore dei giochi per dispositivi mobili, man mano che evolve, grazie all’offerta di caratteristiche uniche che aiutano i nostri partner a raggiungere i consumatori e a commercializzare direttamente a un costo inferiore per transazione”.

XsollaPay Station

Pay Station di Xsolla introduce aggiornamenti significativi nelle funzionalità di base ed è l’unica esperienza di pagamento multipiattaforma a marchio per l’industria dei videogiochi. Le funzionalità includono l’ottimizzazione del flusso utente per una migliore esperienza di acquisto, un’interfaccia utente personalizzabile, pagamenti mobili semplificati e il pieno supporto dei portafogli mobili disponibili in tutto il mondo.

XsollaPay Station offre l’unica esperienza di pagamento realmente adattiva per il settore dei videogiochi ed è studiata specificamente per i giochi per dispositivi mobili. Le abitudini di acquisto e di pagamento si sono evolute in modo significativo. I clienti sono abituati a fare acquisti con i loro dispositivi mobili e si aspettano che ogni aspetto dell’esperienza di acquisto sia intuitivo e semplice. Le soluzioni di pagamento devono soddisfare le esigenze dei clienti, adattarsi a più piattaforme e dispositivi e adeguarsi alle esperienze dei clienti per quanto riguarda sia i pagamenti sia il marchio. Pay Station consente agli sviluppatori di estendere l’esperienza di checkout propria del marchio su tutte le piattaforme per i loro utenti, indipendentemente dal dispositivo o dal metodo di pagamento che preferiscono.

Per maggiori informazioni su Pay Station di Xsolla: https://xsolla.pro/prrw12paystation.

Il Web Shop di Xsolla per i giochi mobili

La popolare soluzione di Xsolla per i dispositivi mobili offre ora maggiori opportunità agli sviluppatori di giochi per cellulari per incrementare le azioni mirate alla commercializzazione e coinvolgere direttamente gli utenti offrendo ai giocatori di ogni località nel mondo pacchetti più ampi, esperienze personalizzate nel negozio online e promozioni uniche personalizzate.

Considerando che il panorama mobile continua a guidare il fatturato globale del gaming, Xsolla Web Shop for MobileGames ha aggiunto nuovi meccanismi per aiutare gli sviluppatori di giochi mobili a indirizzare efficacemente gli utenti verso le loro pagine brandizzate.

Pacchetti ampliati

I pacchetti di chiavi di gioco, di elementi di gioco o di valute virtuali sono un ottimo modo per fornire un valore aggiuntivo ai giocatori e incentivare acquisti più consistenti nel corso di una stessa sessione.

Storefront personalizzato

Gli sviluppatori possono ora personalizzare il proprio negozio online per ogni utente e offrire un’esperienza unica basata sulle loro preferenze dopo l’accesso.

Promozioni personalizzate



Questa funzione amplia gli strumenti di promozione esistenti del Web Shop per consentire agli sviluppatori per dispositivi mobili di offrire ai propri utenti VIP promozioni mirate in base al comportamento, alle preferenze e alla posizione geografica. Offre in modo efficace al singolo utente offerte più personalizzate e convincenti, aumentando così gli acquisti di beni digitali e valuta come parte integrante dell’esperienza preferita di gioco mobile.

Per maggiori informazioni sul Web Shop di Xsolla: https://xsolla.pro/prrw12webshop

Xsolla Multi-Platform Publishing

Xsolla Multi-Platform Publishing è un insieme avanzato di funzionalità per gli sviluppatori di giochi mobili per supportare la distribuzione di giochi per cellulari su PC e sul web. Con un’applicazione client personalizzata e brandizzata e uno strumento di autenticazione con un solo clic, gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili possono raggiungere nuovi giocatori a un costo di acquisizione più basso, aumentando la fedeltà dei giocatori e l’LTV. Portando il loro gioco su nuove piattaforme, gli sviluppatori possono aumentare il loro potenziale di guadagno monetizzando i loro giochi in nuove aree geografiche. Con una più ampia gamma di opzioni di pagamento, gli sviluppatori hanno maggiori probabilità di convertire i giocatori non paganti in giocatori paganti nei mercati poco serviti.

IlMulti-Platform Publishing

Espande il funnel di marketing generando nuovi contatti a un costo inferiore per installazione.

Aumenta la consapevolezza tra i giocatori che preferiscono giocare su PC e web.

Crea un’esperienza più personalizzata e brandizzata su ogni piattaforma, mirata al vasto pubblico del gioco.

Converte una parte maggiore della base di giocatori esistenti in giocatori paganti attraverso le opzioni di pagamento preferite non disponibili nell’app store.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Multi-platform Publishing di Xsolla: https://xsolla.pro/prrw12multiplatform

Xsolla Accelerator

Il nuovo programma di finanziamento, Xsolla Accelerator, è ora disponibile per gli studi indipendenti che cercano una guida per entrare nell’industria dei giochi e un supporto di investimento nelle prime fasi del loro ciclo di sviluppo. Gli sviluppatori di videogiochi possono candidarsi a programmi educativi guidati da mentori del settore che li aiuteranno a dare forma ai loro giochi e alla produzione di contenuti e avranno l’opportunità di ricevere un fondo ponte fino a 100.000 dollari per prepararsi alla fase successiva di valutazione aziendale e di investimento. Gli sviluppatori ammessi avranno anche l’opportunità esclusiva di entrare in contatto con una rete globale di editori e investitori.

L’obiettivo finale del programma Accelerator è quello di aiutare gli sviluppatori a migliorare e a superare le fasi degli investimenti, partendo dal punto in cui non riuscivano ad ottenere i finanziamenti iniziali fino ad arrivare a ottenere i finanziamenti ai livelli corretti per costruire e lanciare un gioco di successo.

Siete pronti ad accelerare lo sviluppo del vostro gioco? Candidatevi ora per ottenere formazione, tutoraggio e fondi per potenziare lo sviluppo e il lancio del vostro gioco.

Per maggiori informazioni su Xsolla Accelerator: https://xsolla.pro/prrw12accelerator

XsollaPayouts

Che siate uno sviluppatore di giochi che vuole processare i pagamenti per i creatori di contenuti generati dagli utenti, una piattaforma di e-sport che premia i suoi giocatori o un marketplace, questa nuova soluzione ottimizza i pagamenti di massa a centinaia o migliaia di individui. XsollaPayouts ottimizza l’efficienza operativa gestendo contratti multipli con utenti e creatori di contenuti, emettendo moduli fiscali, facilitando la rendicontazione fiscale e fornendo le informazioni più accurate sul saldo del conto.

Oltre all’elaborazione dei pagamenti, Xsolla si occupa del processo di onboarding, della conformità, del controllo di identità e della rendicontazione fiscale, riducendo così il lavoro di contabilità e di integrazione dei fornitori di gateway di pagamento, fornitori di controlli di identità e fornitori di servizi fiscali.

La soluzione di Xsolla si occupa delle operazioni di pagamento globali per gli sviluppatori, consentendo ai creatori di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: creare splendidi contenuti.

Per maggiori informazioni su XsollaPayouts: https://xsolla.pro/prrw12payouts