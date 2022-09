“Un bravo psicologo” è il nuovo brano di Supertele

La nuova canzone di Supertele disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali (Aurora Dischi / ADA Music Italy ) ed inserito nella playlist “Novità Indie Italiano”

“UN BRAVO PSICOLOGO” è il nuovo singolo di SUPERTELE disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali (Aurora Dischi / ADA Music Italy ) ed inserito nella playlist editoriale di Amazon music “Novità Indie Italiano”.

Il brano scritto e prodotto con Andrea Ravasio ( Tancredi, Rettore, ecc) e Alessandro Landini e masterizzato da Marco Ravelli ( Pinguini Tattici Nucleari, Chiamamifaro; ecc) parla di quei momenti nella vita in cui ci si ritrova cinici e freddi davanti agli altri, e rimanere soli diventa una scelta non solo possibile, ma quasi cercata con convinzione, come non si credesse più nell’amore.

“Ci sono degli incontri che cambiano tutto. Un letto che diventa una zattera su cui perdersi e condividere le paranoie e i sogni, e in cui naufragare in una dolcezza inaspettata, irruenta e improvvisa, come una tempesta. Una zattera da cui non si vorrebbe scendere mai”.

Musicalmente il pezzo parte con un lo-fi pop dalle tinte urban , mentre nel ritornello si apre con chitarre e synth che rimandano al pop trasognato di Mac de Marco, Cuco, Homeshake.

Supertele è il progetto musicale di Francesco Perrone, direttore creativo milanese in ambito street advertising e già dietro le quinte di numerose attività di comunicazione e videoclip in ambito musicale. Il filo conduttore della musica di Supertele (producer, autore e polistrumentista) è la nostalgia, intesa come scoperta, rielaborazione, attualizzazione di suoni del passato. La musica che propone oscilla tra l’indie pop con tinte psichedeliche (Mac De Marco, Homeshake, Mild High Club) e incursioni Nu-Soul (Gus Dapperton, Clairo, Yellow Days) dal mood urban e lo-fi, dovuto al frequente uso di synth analogici e sample presi da vecchi vinili e da suoni della vita di tutti i giorni. Il mix è un sound ricco di sfaccettature e difficilmente incasellabile, libero di prendere direzioni diverse e inaspettate.