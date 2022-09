Ultimi giorni per iscriversi al XXXIV Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy

Scadono il 10 settembre le iscrizioni al XXXIV Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: la gara è in programma a fine mese

Fino al 10 settembre iscrizioni aperte, al XXXIV Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, in programma dal 22 al 24 settembre.

Ottava prova del cammino 2022 del FIA European Historic Rally Championship e settima degli otto appuntamenti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche la gara di Aci Livorno Sport entra dunque nella sua fase decisiva, dopo la quale si darà il via alle sfide.

Aci Livorno Sport comunica che la gara, in quanto avrà il suo svolgimento dal 22 al 24 settembre (giovedì, venerdì e sabato), NON È CONCOMITANTE CON LA GIORNATA DI VOTO prevista per domenica 25 settembre.

PER QUESTO SI COMUNICA CHE L’EVENTO AVRÀ IL SUO REGOLARE SVOLGIMENTO.

L’organizzazione chiede agli interessati, a qualsiasi titolo, alla competizione ritenere valide ESCLUSIVAMENTE le notizie fornite dall’organizzazione mediante i propri canali ufficiali.

Al termine dell’estate, nella sua classica collocazione in calendario, la gara isolana torna sulla scena italiana ed internazionale proponendo tanti argomenti, il primo dei quali ovviamente sarà quello del percorso, su strade che hanno fatto la storia dei rallies includendo come tradizione, pure le competizioni di Regolarità Sport e Regolarità a Media, l’intrigante “Rallye Elba Graffiti”, da anni eventi apprezzati dai migliori interpreti delle due specialità.

Sarà, questa del 2022, un‘edizione di forti cambiamenti, pur mantenendo intatta la tradizione, un fattore che ad ACI LIVORNO SPORT, l’organizzatore insieme alla comunità elbana, si sa bene come tenerla viva sfruttando al meglio le varie soluzioni di strade che poi saranno il teatro del confronto sportivo. Sono in programma dieci prove speciali spalmate su tre giorni gara, con la prima tappa che interesserà principalmente la parte centro occidentale dell’isola mentre la seconda si avrà nella parte orientale. La distanza totale del rallye sarà di 448,690 chilometri, dei quali 135,250 di sfide con il cronometro.

Capoliveri rimarrà la sede della competizione, con il quartier generale ubicato sempre nell’esclusivo contesto dell’Hotel Elba international, con anche la partenza e l’arrivo in centro del paese. La grande novità di questa edizione sarà il Parco di Assistenza previsto per la prima volta a Rio nell’Elba, iniziativa fortemente voluta dal Comune di Rio. Si dislocherà sulla S.P. 33, tra la località Padreterno e la chiesa di San Pietro ed alcuni spazi limitrofi, ed è stato possibile realizzarlo grazie al forte interessamento della municipalità e degli appassionati locali, come un luogo da poter vivere il rallye in altro modo girando nel parco fino agli storici lavatoi e ai musei delle miniere.

Poi, giacché il rallye, all’Elba deve essere vissuto anche come una festa dello sport insieme al territorio, ai due riordinamenti del venerdì a Capoliveri e sabato a Rio Marina Aci Livorno Sport e Aci Livorno offriranno a tutti i concorrenti due buffet di ristoro.