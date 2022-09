Gli Indigore tornano con un nuovo singolo

Gli Indigore, alternative rockers marchigiani, rilasciano il loro quinto singolo Forgotten Falls e disponibile sulle piattaforme streaming

Gli Indigore, alternative rockers marchigiani, rilasciano il loro quinto singolo Forgotten Falls.

Così come i precedenti singoli, What Are We Aiming At?, The Presence, Floating Away, e Body & Soul, Forgotten Falls sarà incluso nel loro album di debutto In The Gore, la cui uscita è prevista entro fine 2022.

Riguardo al singolo, la band dichiara: “Forgotten Falls è una riflessione sull’importanza da dare a noi stessi, alla nostra essenza e ai nostri obiettivi. Uno stimolo a non perdersi mai d’animo anche quando la vita ci mette duramente alla prova, perché anche le esperienze che ci fanno sanguinare l’anima, se affrontate con il giusto spirito, si trasformano in cicatrici che ci proiettano verso quel futuro in cui saremo il miracolo di noi stessi”.

Per evidenziare il differente carattere dei brani di In The Gore, nei video ogni traccia è associata al colore che meglio la rispecchia, creando così una combinazione sinestetica tra elementi sonori e visivi.

Nel caso di Forgotten Falls, la band ha optato per la tinta gialla, precisando che “l‘ambivalenza del colore stesso sposa la dualità della canzone. Da una parte la positività del messaggio, la sacralità del miracolo che è la nostra vita; dall’altra la fragilità, la transizione che il giallo delle foglie di questi ‘autunni dimenticati’ suggeriscono”.

Gli Indigore annunciano inoltre l’ingresso in pianta stabile del batterista Elia Sampaolesi. “Siamo entusiasti al pensiero di quanto Elia possa contribuire, musicalmente ed umanamente parlando, al nostro progetto e non vediamo l’ora di metterci all’opera per la produzione di nuovo materiale insieme a lui” la band aggiunge.