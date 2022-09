ViiV, Roche e Pfizer in vetta al rapporto di PatientView

Un nuovo rapporto di PatientView ha indicato queste tre case farmaceutiche come leader nel miglioramento delle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG)

PatientView ha intervistato circa 1.500 gruppi di pazienti tra il novembre 2020 e il febbraio 2021 e ha chiesto loro di classificare le principali aziende farmaceutiche in base al loro livello di efficienza sulle questioni ESG. Come sempre nei rapporti PatientView, da questa domanda sono scaturite due classifiche.

La prima proviene da gruppi di pazienti che hanno “familiarità” con le aziende farmaceutiche scelte, ma non lavorano con loro. Per questa lista, la major svizzera del cancro Roche si è classificata al primo posto nel 2021, salendo di un gradino rispetto al secondo posto dell’anno precedente.

La Big Pharma statunitense e il produttore di farmaci COVID Pfizer si sono piazzati al secondo posto, in crescita rispetto al terzo posto del 2020, mentre ViiV Healthcare, focalizzata sull’HIV/AIDS, si è piazzata al terzo posto, scendendo di due posizioni rispetto al primo posto dell’anno precedente.

Per il secondo elenco, che si concentra specificamente sui gruppi di pazienti che collaborano con le aziende nominate, le aziende sono le stesse tre, ma in un ordine diverso: ViiV occupa il primo posto, proprio come nel 2020, mentre Roche si piazza al secondo posto e Pfizer al terzo.

Si tratta di un passo avanti rispetto al terzo posto di Roche nel 2020, ma di un grande salto per Pfizer, che passa dal sesto posto dello stesso anno al terzo nel 2021.

Roche ha avuto un ruolo centrale nella battaglia per i test COVID-19; l’azienda ha creato rapidamente un nuovo test quando la pandemia ha preso piede nel 2020 e più recentemente ha introdotto nuovi diagnostici per individuare le varianti emergenti. Ha inoltre collaborato con Regeneron per la produzione del trattamento con anticorpi anti-pandemia REGN-COV2.

Anche Pfizer è diventata molto più conosciuta durante la pandemia, prima grazie al suo vaccino Comirnaty COVID e più recentemente al suo trattamento COVID Paxlovid. Nel suo rapporto ESG dello scorso anno, la casa farmaceutica ha dichiarato che l’ESG “fa parte del lavoro di tutti in Pfizer”.

Per questo motivo, ora la Big Pharma ha collegato i risultati dei suoi obiettivi ESG alla retribuzione dei dirigenti, al fine di “guidare i cambiamenti comportamentali e culturali necessari per realizzare sforzi così ambiziosi e sostenibili”.

ViiV, che è regolarmente in cima alle classifiche delle aziende farmaceutiche più rispettate di PatientView, due anni fa ha lanciato la strategia Positive Action (Global) 2020-2030, che mira a realizzare comunità sane “in un mondo libero dall’AIDS”, raddoppiando la sua “missione di non lasciare indietro nessuna persona affetta da HIV”.

La consapevolezza degli ESG in generale, e in particolare nel settore sanitario, è sempre stata scarsa, ma sembra esserci un barlume di cambiamento, secondo PatientView.

Sebbene i termini “ambientale, sociale e di governance” siano ben lungi dall’essere universalmente incorporati nell’esperienza del paziente o nella cultura sanitaria, il riconoscimento dello scopo e della definizione di ESG sta lentamente crescendo tra i gruppi di pazienti”, si legge nel rapporto.

Sebbene il 55% dei gruppi di pazienti che ha risposto a un sondaggio PatientView del 2021 abbia dichiarato di “non essere a conoscenza” delle attività ESG delle aziende farmaceutiche, questo dato rappresenta una diminuzione rispetto al 61% dei gruppi di pazienti che hanno risposto allo stesso modo durante il sondaggio del 2020.

Ma questi gruppi di pazienti affermano che il settore farmaceutico può e deve fare di più. Molti gruppi di pazienti vorrebbero che le aziende farmaceutiche “migliorassero il modo in cui coinvolgono le comunità di pazienti nella definizione di misure ESG rilevanti per i pazienti”, si legge nel rapporto.

Un numero significativo (140) di gruppi di pazienti intervistati ha infatti proposto i propri criteri per gli obiettivi ESG delle aziende farmaceutiche, anche se resta da vedere se l’industria sarà disposta a permettere che questi influenzino le proprie politiche interne. Gli autori del rapporto esortano l’industria a fare proprio questo.

Il rapporto conclude, tuttavia, che “siamo ancora agli inizi per il settore farmaceutico e l’ESG” e che attualmente il settore ha “poco consenso su ciò che comprende obiettivi e azioni ESG significativi e misurabili”.

Dato che le autorità di regolamentazione “stanno ora esaminando più da vicino l’autenticità” delle strategie ESG delle aziende, “è urgente” che il settore farmaceutico sviluppi un approccio più “coerente e genuino” all’ESG, si legge nel rapporto. “Per farlo, il settore farmaceutico deve includere e considerare la prospettiva del paziente nell’ESG e allineare le aspirazioni dell’industria ESG con le sue ambizioni di raggiungere la centralità del paziente”.