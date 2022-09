Su Netflix in arrivo la serie “The Glory”

“The Glory” in arrivo su Netflix: S ong Hye-kyo torna a lavorare con l’autrice di Descendants of the Sun Kim Eun-sook dopo sei anni

La sceneggiatrice e l’attrice principale del popolare dramma coreano tornano a collaborare in The Glory, una serie Netflix su una donna che dedica la vita a vendicarsi dei bulli della sua infanzia che le hanno rovinato la vita.

La sceneggiatrice Kim Eun-sook, nota per uno straordinario catalogo di titoli che include , , , e , è l’autrice di questa saga di vendetta su una ragazza che ha dovuto rinunciare ai propri sogni a causa dei bulli della scuola.

Song Hye-kyo, una delle principali attrici coreane, veste i panni di Moon Dong-eun, una donna che vuole vendicarsi dei bulli che le hanno distrutto l’infanzia. Ricoprendo un ruolo completamente diverso da quelli precedenti in Now, We Are Breaking Up, e , Song interpreta un personaggio pieno di collera che vuole vendicarsi di chi l’ha tormentata e di chi non ha alzato un dito per aiutarla.

L’attore emergente Lee Do-hyun veste i panni di Joo Yeo-jeong, un uomo dal passato misterioso. Meglio conosciuto per le sue apparizioni nel genere horror () e nelle serie romantiche (), Lee non vede l’ora di sorprendere il pubblico con questo nuovo ruolo commovente.

La serie The Glory sarà diretta da Ahn Gil-ho, celebre per thriller avvincenti come , , Watcher, e .