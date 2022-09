NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York: svelati i semifinalisti

Resi noti i nomi dei semifinalisti della XIV edizione del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, previsto per il prossimo 9 Ottobre a New York all’Oceana Theater

Resi noti i nomi dei semifinalisti della XIV edizione del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, previsto per il prossimo 9 Ottobre a New York all’Oceana Theater, presentato da Pupo e Monica Marangoni, volto Rai Italia.

Il Festival, unico nel suo genere, anche quest’anno in onda su Rai 2 e Rai Italia, si conferma tra le manifestazioni di scouting artistico più gettonati visti i numerosi consensi.

Durante una diretta social, i direttori artistici Cesare Rascel e Beppe Stanco hanno comunicato i nomi degli artisti che hanno superato la fase “Audizioni Live”, chiamando ognuno di loro al telefono, suggerendo in modo scherzoso in diretta di rispondere con la frase “New York New York”, evidente citazione del famoso programma di fine anni 80 “Europa Europa”, condotto da Fabrizio Frizzi.

Durante la diretta è intervenuto da New York il patron della manifestazione Tony Di Piazza, chairman dell’Associazione Culturale Italiani di New York, organizzatrice del festival, facendo un caloroso in bocca al lupo a tutti i giovani concorrenti.

In una cornice incredibile, Il 5 settembre a Roma, con alle spalle il Colosseo, ospiti dell’Alexander Platz, i quaranta semifinalisti si giocheranno l’opportunità di volare a New York e vivere un’esperienza indimenticabile. La scorsa edizione causa covid si è svolta eccezionalmente a Milano presso il jazz club Blue Note dove a trionfare è stato Greg Rega con il brano “Ogni vota”, che sarà ospite nella grande mela, insieme a grandi nomi della musica italiana, Anna Tatangelo, Diodato, Clementino e tanti altri…

Anche quest’anno l’organizzazione si farà carico dei trasferimenti e della permanenza negli States di tutti i finalisti, che saranno divisi in Italiani residenti in Italia ed Italiani residenti all’estero.

Il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro del valore di 2,500$ oltre che la possibilità per tutti di godere di una importante promozione televisiva e social.

Semifinalisti 2022

Alessandro Proietti

Angelica Fonderico

Anna Turrei

Antonio Marino

Artika

Asia del Prete

Bascià

Beatrice Maria Macconi

Christian Segala

Davide Patti

Emanuele Corvaglia

Etta

Fabio De Vincente

Francesca Miola

Francesco Camin

Giada Giordano

Giulia Copersini

Giulia Penza

Giusi Cesareo

Iosonocorallo

Jasmine

Jessica Diana

Linda Antosiano

Luna e Viola

Maria Aurora Ubaldi

Mash

Massimiliano Paton

Massimiliano Tufo

Matteo Faustini

Mauro Cesaretti

Namida

Noemi Capone

Raim

Rebic

Red Line

Roberta Nasti

Simone Pastore

Sofia Cappello

Valentina Moro

Valentina Tioli