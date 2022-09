A settembre torna Tudum, l’evento virtuale globale di Netflix

Tudum, l’evento globale Netflix per i fan, torna sabato 24 settembre con cinque eventi globali nell’arco di 24 ore

Torna Tudum ! L’evento virtuale globale che ha raggiunto oltre da parte dei fan di Netflix in 184 paesi in tutto il mondo lo scorso anno torna sabato 24 settembre con cinque eventi globali nell’arco di 24 ore.

COSA: Sintonizzati per un’entusiasmante giornata di novità esclusive, trailer e anteprime, così come interviste con i principali ideatori e le più grandi star di Netflix. L’evento virtuale gratuito è un omaggio ai fan di Netflix ed è dedicato alla condivisione di scoop su oltre 100 popolari serie TV, film e speciali da tutto il mondo.

QUANDO: Il 24 settembre, Tudum coprirà quattro continenti con cinque eventi, portando i fan in un vorticoso viaggio in giro per il mondo:

Alle 11:00 KST (19:00 PT del 23 settembre), Tudum ha inizio con un programma entusiasmante dalla Corea.

Alle 11:00 IST (22:30 PT del 23 settembre), i fan avranno l’opportunità di vedere alcune anteprime dall’India.

Alle 10:00 PT, i fan riceveranno novità esclusive su serie TV, film e giochi di prossima uscita negli Stati Uniti e in Europa, così come un evento aggiuntivo che annuncia straordinari titoli in arrivo dall’America Latina.

Alle 13:00 JST del 25 settembre (21:00 PT del 24 settembre), le nostre star dal Giappone concluderanno Tudum con un evento dedicato all’intrattenimento giapponese.

DOVE: Tudum: Un evento globale Netflix per i fan sarà disponibile su tutti i in varie lingue. Visita il sito ufficiale di Netflix per i fan, , per le ultime novità su questo evento globale per i fan e continua a seguirci per ulteriori dettagli sull’elenco dei titoli e delle celebrità all’inizio di settembre. Segnati il 24 settembre sul calendario!