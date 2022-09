Riscaldamenti giù: Cingolani svela il piano gas

Cingolani presenta il piano gas che prevede l’abbassamento dei riscaldamenti: verrà lanciata a breve una campagna informativa che spiegherà alcuni semplici accorgimenti per ridurne l’uso

Termosifoni accesi per un’ora in meno, e con un grado in meno, a partire da ottobre. È quanto contenuto all’interno di un’informativa sul piano di risparmi energetici presentata in Consiglio dei ministri dal ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani. Sulla scuola è invece escluso un ritorno alla didattica a distanza.

Sono state illustrate due misure ministeriali che riguardano l’energy release (circa 18 twh) e il gas release (circa 2 miliardi di metri cubi) a prezzi controllati per supportare le aziende energivore e gasivore. Questi due interventi verranno finalizzati entro la prima metà del mese.

Contestualmente è stato presentato il Piano di risparmio gas relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico che privato. Mediante misure di minima riduzione delle temperature del riscaldamento, l’utilizzo di combustibili alternativi per limitati periodi e l’utilizzo ottimizzato dell’energia sarà possibile conseguire risparmi variabili dell’ordine tra 3 e 6 miliardi di metri cubi di gas in un anno. Tale piano di risparmio è basato sugli studi certificati condotti da Enea in materia di consumo e risparmio energetico.

Sulla scia delle campagne sul risparmio dell’acqua e dell’energia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di informare i cittadini e le imprese delle opportunità offerte dal risparmio del gas, verrà lanciata a breve una campagna informativa che spiegherà alcuni semplici accorgimenti per ridurre l’uso del gas attraverso un migliore utilizzo del riscaldamento e degli elettrodomestici.

Il ministro Cingolani ha anche riportato la situazione degli stoccaggi, che si avvicinano all’83%, e ha poi informato il Consiglio dei Ministri in relazione ai lavori che sono attualmente in corso a livello europeo sul tetto al prezzo del gas e sul disaccoppiamento del costo dell’energia elettrica rinnovabile rispetto all’energia termoelettrica prodotta con gas. Questi temi saranno oggetto delle prossime riunioni del 7 e 9 settembre, rispettivamente in Commissione e alla ministeriale dei 27 paesi membri.

VIA LIBERA A GEOTERMICO ED EOLICO IN TOSCANA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha dato il via libera alla realizzazione di due impianti a fonti rinnovabili. Si tratta dell’impianto geotermico di tipo binario, con relative opere connesse, ubicato nel Comune di Abbadia San Salvatore (Siena), proposto da Sorgenia Le Cascinelle, e del progetto di un nuovo impianto eolico denominato ‘Monte Giogo di Villore’, di potenza complessiva pari a 29,6 MegaWatt, localizzato nei Comuni di Vicchio e Dicomano (Firenze), comprese le opere ed infrastrutture accessorie localizzate nei comuni di San Godenzo, Rufina e Dicomano, proposto da AGSM Verona.