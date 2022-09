Previsioni meteo 2 settembre 2022: pausa asciutta sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 settembre 2022: tempo in miglioramento sulle nostre regioni dopo il passaggio della perturbazione

Il primo weekend del mese di Settembre inizia con condizioni meteo di nuovo all’insegna della stabili sull’Italia dopo l’allontanamento della perturbazione che ha portato piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo più stabile e possibilità di precipitazioni di stampo pomeridiano solo al settentrione: le piogge saranno però isolate. Temperature massime di nuovo in aumento e di qualche grado superiori alla media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il break soleggiato avrà però vita breve. Tra domani e domenica i cieli torneranno infatti di nuovo nuvolosi con associate piogge e temporali che bagneranno in particolare le regioni del Nord e del Centro Italia. Clima più asciutto invece al meridione, per gli ultimi scampoli d’estate.

Intanto per oggi, venerdì 2 settembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge e temporali sui settori alpini, per lo più soleggiato sui restanti settori. In serata e in nottata ancora qualche pioggia sulle Alpi occidentali, asciutto altrove. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con al più della nuvolosità in formazione nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in rialzo al Nord e al Centro, in lieve calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.