Peppe Lana torna con il nuovo singolo “Fellini”

“FELLINI” è il nuovo singolo del cantautore siciliano Peppe Lana, in uscita in digitale e in radio.

In “Fellini” si racconta di un sentimento di stabilità illusoria, di leggerezza estiva, di una storia d’amore fugace e totalizzante: “Si tratta di una sensazione di vertigine che apre il sipario ad un percorso senza meta, da affrontare passo dopo passo, – dice l’artista – godendosi il paesaggio sotto un cielo terso, libero da nubi cariche di aspettative e di futuro. Una barchetta per navigare nel mistero di ciò che è vivo e attraversare la realtà con uno sguardo magico per approdare ad un mondo nuovo in cui illusioni e verità coesistono in un immaginario ancora più vero e totale”.

Il brano è registrato presso gli studi di Indigo con la produzione artistica di Fabio Rizzo. Hanno collaborato al singolo lo stesso Fabio Rizzo (chitarra elettrica), Ferdinando Piccoli (batteria), Alessio Bondì (charango), Mirella Buono (violini), Alessio Oliva (congas e percussioni) e Arabella Rustico (basso). Voce, chitarra classica, fisarmonica, synth, piano, chitarra elettrica sono di Peppe Lana.

PEPPE LANA: classe 1990, agrigentino, inizia a suonare il pianoforte a sette anni. Poco più tardi, scopre anche la chitarra e la fisarmonica. Ascoltatore vorace, le sue influenze spaziano dal folk al blues, dal jazz alla tradizione cantautorale italiana. Dalla necessità di esprimersi in prima persona nascono gli “Aristocrasti”, con cui compone, arrangia e pubblica il primo album di inediti “Per la Strada” uscito nel febbraio 2017. Nel 2018, dall’incontro con il chitarrista argentino Sebastian Torres, nasce il gruppo di musica tradizionale sudamericana “Pacha Kama“. Nel 2019 si iscrive al Corso di Pianoforte Jazz del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo sotto la guida del maestro Riccardo Randisi e intraprende la carriera solistica. A febbraio del 2021 pubblica il singolo “Libertà” e il videoclip del brano GUARDA VIDEO, girato da Gianni Cannizzo è frutto della collaborazione con la Scuola di Cinema Piano Focale e l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Inoltre interpretato da Giuseppe Lo Piccolo e Federica Greco vince il premio “Miglior Socialclip 2021” al prestigioso Festival Tulipani di Seta Nera, andato in onda su Rai Due con la conduzione di Pino Insegno e Elena Ballerini e arriva dopo la vittoria come “Best Music Video” al Montreal Indipendent Film Festival e come “Best Director” al Munich Music Video Awards. A luglio dello stesso anno esce “Scegliere e Cambiare”, anche questo accompagnato dal videoclip, una piccola magia animata di Basaricò Studio (GUARDA VIDEO). Ad ottobre sempre 2021 esce il terzo singolo, “Elogio della Lentezza” (GUARDA VIDEO) anche questo accompagnato da un videoclip realizzato in collaborazione con la Scuola di Cinema Piano Focale. Il progetto musicale di Peppe Lana accompagna una ricerca personale, musicale e filosofica, incentrata sull’auto osservazione e la scoperta di un sé in costante cambiamento ma fortemente ancorato al momento presente.

