“L’italiano che inventò il cinema” su Rai Storia: la trama del film

Su Rai Storia (canale 54) il pioniere della Settima Arte: in prima serata in onda “L’italiano che inventò il cinema, ecco la trama

E se il cinema fosse stato inventato da un italiano, un anno prima dei fratelli Lumière? Chi era Filoteo Alberini, esercente, produttore, regista, sulla cui esistenza è calato l’oblio? “L’italiano che inventò il cinema” di Stefano Anselmi, in onda venerdì 2 settembre alle 21.10 su Rai Storia, ricostruisce l’incredibile vita di Filoteo Alberini, pioniere italiano del cinema, per alcuni l’inventore della “Settima Arte”, fino a riflettere sulla natura del cinema come “magnifica ossessione”. Impiegato statale nativo di Orte, nel Lazio, è stato molto di più di un tecnico prestato all’arte come i fratelli Lumière. Tra i primi esercenti in Italia, a Firenze; primo ad aprire un “vero” cinema a Roma, il Moderno, a Piazza Esedra, ancora esistente; primo produttore e regista di film a soggetto in Italia: il suo “La presa di Roma”, del 1905, è considerato da tutti gli storici del cinema “il primo film italiano”. Perfeziona e registra il brevetto della sua macchina da presa, il Kinetografo, nell’ottobre del 1894, ma questa invenzione cade nell’indifferenza totale, in Italia.

E pochi mesi dopo i fratelli Lumière trionfano con il loro Cinématographe. Alberini non demorde, fonda la più importante e antica casa di produzione italiana, la Alberini e Santoni, poi divenuta Cines, e continua al tempo stesso il suo straordinario percorso di ricerca arrivando con le sue invenzioni a toccare campi che segneranno la storia del cinema: come la Cinepanoramica, antenata di qualsiasi tentativo di “allargare” il formato di visione del cinema da quello quadrato dei Lumière. La visione stereoscopica e la ricerca della terza dimensione, sarà l’ossessione che lo accompagnerà fino alla morte. Filoteo Alberini è stato un genio inascoltato o il solito idealista italiano senza struttura che ha dovuto cedere davanti all’organizzazione perfetta di francesi e americani?

Il documentario cercha di rispondere a questa domanda, a volte con la storia e a volte con l’immaginazione propria del cinema avvalendosi di un narratore d’eccezione, Georges Mèlies – simbolo dei cineasti dimenticati e poi riscoperti – che si muove come un investigatore privato cinematografico nei luoghi di Alberini come sono ora. Nel cast Massimo Zanuzzi (nel ruolo di Georges Méliès), sceneggiatura di Giovanna Lombardi (unica biografa di Filoteo Alberini), Stefano Anselmi, fotografia di Daniele Baldacci, montaggio di Daniele Cecilia, scenografia e costumi di Paola Nazzaro, musiche di Arturo Annecchino.