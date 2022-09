“Il linguaggio dei fiori” è il nuovo album di Bipolar

Fuori online per la LaProdigy Dischi il nuovo album del progetto Bipolar, alter ego di Matteo Guccini, dal titolo “IL LINGUAGGIO DEI FIORI”

Fuori per la LaProdigy Dischi, il nuovo album del progetto Bipolar dal titolo “IL LINGUAGGIO DEI FIORI“. Il nuovo progetto di Bipolar, alter ego di Matteo Guccini, vuole essere visto come un bouquet diversificato nel quale ad ogni fiore si può attribuire una traccia diversa dell’album; una raccolta di canzoni ispirate dai rapporti amorosi e dai vari stati d’animo in cui è ben forte l’influenza del collettivo. Il titolo si rifà all’amore di Matteo per i fiori, coltivato sin da quando era piccolo. Da qui deriva anche il titolo del suo primo estratto che ricorda lo shampoo all’albicocca e fiori di cotone, il suo shampoo preferito, ossia “quello che non dovrebbe far lacrimare” che viene mischiato così ironicamente al momento di tristezza e malinconia della doccia che quasi contrariamente spesso ci spinge a sfogare emozioni forti attraverso il pianto.

L’album è variegato per le sonorità e per il mood nel complesso che trasmette ascoltandolo dalla prima traccia fino all’ultima. Il producer VDN, per “shampoo all’albicocca” e “ti sveglio se russi” e Kia per il feat di “pensarci nudi e svegliarsi soli” sono i due ospiti del progetto.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/3ntjIgQFbHGWvU7eVy5GMk?si=06asnJRQTaWy9IjbJ1TwzQ