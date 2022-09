I Thousand Years Between tornano con un nuovo singolo

“Don’t Fuck Me ‘Round” è l’ultimo singolo della rock band Thousand Years Between, in uscita per (R)Esisto Distribuzione in collaborazione con Sorry Mom!

Un pezzo rock’n’roll nudo e crudo, solido e graffiante, dall’attitudine che rimanda ad un mood quasi punk e sonorità dal taglio classico. Strizza, infatti, l’occhio a band come Rolling Stones, Stooges, AC/DC e altri artisti della compagine storica della musica rock.

Pochi fronzoli e tanta energia per un concentrato di carica che non deluderà l’ascoltatore più attento.

Il videoclip che accompagna “Don’t Fuck Me ‘Round” è stato realizzato da Federico Serio, membro della band.

“And now a thousand years between” canta Robert Plant, “between us”.

Si chiude così Tangerine, una delle canzoni più emozionanti dei Led Zeppelin. Da queste parole prendono ispirazione i quattro componenti dei T.Y.B. ovvero Fabio Rotilio, Federico Serio, Manuel Piccinini e Fabio Piccinini.

Formatosi nel 2017 il gruppo si misura fin da subito con la dimensione del live, esibendosi in vari club e festival.

Nella primavera del 2019 entra in studio per produrre il suo primo EP eponimo dal quale viene estrapolato il singolo “Cry on Me”.

Durante l’estate dello stesso anno il gruppo si muove lungo il centro Italia per promuovere e suonare dal vivo il disco partecipando a diversi contest. Alla fine di un’estate movimentata e piena di soddisfazioni,la band torna in studio per la

registrazione di nuovi inediti. Nel Marzo del 2021 il singolo “Wrong” per l’etichetta (R)esisto e l’anno successivo vede la luce “Ready To Go”. Recentemente la band ha conquistato la vittoria alle selezioni regionali del concorso Arezzo Wave Abruzzo.

Oggi i Thousand Years Between sono in fase di programmazione di future date e promozione dei nuovi brani.