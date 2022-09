I Rischi da fenomeni naturali nel nuovo libro di Coviello e Somma

“I rischi catastrofali. Azioni di mitigazione e gestione del rischio” è il nuovo libro di Coviello e Somma (Cnr-Iriss) pubblicato da Cnr Edizioni

Il tema delle calamità naturali riveste un rilevante e crescente rilievo nelle società moderne, soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici, potenzialmente in grado di amplificare anche i problemi posti dagli altri eventi naturali. La progressione molto rapida del climate change fa sì che ovunque nel mondo si registri un aumento dei danni imputabili a tali calamità e, conseguentemente, un crescente impegno di risorse pubbliche necessarie a far fronte alle spese di ricostruzione.

Il nostro Paese è tra quelli più soggetti ai rischi di natura geologica e, per il suo enorme sviluppo costiero, è contemporaneamente tra quelli più a rischio per i cambiamenti climatici. D’altra parte l’Italia, rispetto ai paesi ad analogo tasso di sviluppo, si trova indietro sia nelle politiche di prevenzione (rispetto all’entità dei rischi) sia in quelle di risarcimento dei danni, stante l’assenza di adeguate politiche di protezione dei rischi e coperture assicurative.

Il volume “I rischi catastrofali. Azioni di mitigazione e gestione del rischio”, scritto da Antonio Coviello (ricercatore Cnr-Iriss e docente di Marketing Assicurativo nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli) e Renato Somma (ricercatore INGV ed associato Cnr-Iriss), al quale hanno contribuito esperti e ricercatori di varie afferenze e competenze, pur non avendo pretesa di esaustività o di proposte definitive per la soluzione dei problemi esposti, costituisce tuttavia una disamina avanzata e multidisciplinare dei problemi posti dai rischi maggiori, anche in relazione ai cambiamenti climatici ed al recente fenomeno pandemico.

Insieme alla disamina dei rischi, sono anche proposte le soluzioni più razionali per lo stato attuale delle conoscenze.

Le differenti estrazioni tecnico-scientifiche degli esperti coinvolti permettono di suggerire soluzioni complete e praticabili per la mitigazione di tali rischi, che coinvolgono interessi sociali dei cittadini, dello Stato e delle imprese, soprattutto quelle assicurative, per la funzione sociale che esse svolgono.

La prefazione del libro è affidata ad Adriano Giannola, presidente SVIMEZ, mentre la presentazione è di Massimo Clemente, direttore dell’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (Iriss) del Cnr, che ospita il suo primo volume nella nuova “Collana di Studi e Ricerche per l’Innovazione” edita da Cnr Edizioni in open access, scaricabile gratuitamente.

