Diabete a esordio infantile: più rischi per il cuore da adulti

Per i pazienti con diabete di tipo 1 a esordio infantile evidenziato un rischio maggiore di insufficienza cardiaca rispetto a quelli senza diabete

I giovani adulti con diabete di tipo 1 a esordio infantile hanno un rischio maggiore di insufficienza cardiaca rispetto a quelli senza diabete, che aumenta in presenza di malattie microvascolari, secondo quanto emerso in uno studio pubblicato sul Journal of Diabetes and Its Complications.

«I giovani adulti con diabete di tipo 1 avevano un rischio molto alto di insufficienza cardiaca, circa 30 volte superiore rispetto alla popolazione generale con un’età simile» ha affermato il primo autore Jingchuan Guo, assistente professore nel dipartimento di risultati e politiche farmaceutiche presso lo University of Florida College of Pharmacy. «Nei pazienti con diabete di tipo 1, oltre alla valutazione dei fattori di rischio per la malattia cardiovascolare aterosclerotica, dovrebbe essere presa in considerazione la valutazione della funzione cardiaca, soprattutto nei soggetti con più complicanze microvascolari».

Valutazione del rischio di insufficienza cardiaca

I ricercatori hanno analizzato i dati di una coorte di pazienti con diabete di tipo 1 a esordio infantile che hanno partecipato allo studio Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications (EDC). I soggetti ai quali è stato diagnosticato il diabete prima dei 17 anni tra il 1950 e il 1980 presso il Children’s Hospital di Pittsburgh, sono stati valutati tra il 1986 e il 1988 e sono stati inclusi nell’analisi se non presentavano insufficienza cardiaca al basale.

Lo scompenso cardiaco è stato valutato ogni due anni per un totale di 25 anni e includeva insufficienza cardiaca come causa di decesso o ospedalizzazione primaria, segni clinici di insufficienza cardiaca durante un esame clinico o una diagnosi medica riferita dal paziente. L’insufficienza cardiaca come causa di morte o ricovero è stata definita “hard”. Il rischio di scompenso nella coorte del diabete è stato confrontato con una coorte di giovani adulti sani di età compresa tra 18 e 30 anni seguiti per 20 anni nello studio CARDIA, nel quale l’insufficienza cardiaca era intesa solo come causa di morte o ricovero.

Incidenza di scompenso molto più elevata

Lo studio ha incluso un totale di 655 giovani adulti con diabete di tipo 1 a esordio infantile (età media 27 anni, per il 50% femmine), il 6,6% dei quali ha avuto un evento di insufficienza cardiaca durante il follow-up. Degli eventi di insufficienza cardiaca, il 53,5% è stato identificato come hard. Il tasso di incidenza di qualsiasi evento di scompenso cardiaco era di 3,4 per 1.000 anni-persona e il tasso di insufficienza cardiaca hard era di 1,8 per 1.000 anni-persona. L’incidenza cumulativa di insufficienza cardiaca nel gruppo diabete è stata dell’1,2%, rispetto allo 0,04% nella coorte degli adulti non diabetici.

In un modello aggiustato, una maggior durata del diabete (HR = 2,1, P<0,001), l’abitudine al fumo (HR = 2,1, P=0,039) e trigliceridi alti (HR = 1,5, P<0,001) erano associati a un rischio più elevato di un qualsiasi evento di insufficienza cardiaca nei giovani adulti con diabete di tipo 1. Una maggior durata del diabete (HR = 2,1, P=0,002), una velocità di filtrazione glomerulare stimata più bassa (HR = 0,6, P=0,038) e una conta di cellule bianche del sangue più elevata (HR = 1,6, P=0,002) erano associati a un maggior rischio di insufficienza cardiaca.

I giovani adulti con diabete di tipo 1 a esordio infantile avevano un rischio più alto di un qualsiasi evento di insufficienza cardiaca in presenza di una malattia microvascolare (HR = 3,1, P=0,011) o tre malattie microvascolari (HR = 4, P=0,015) rispetto alle controparti senza malattie microvascolari.

«È stato sorprendente vedere l’aumento del rischio di complicanze microvascolari indipendentemente dalla malattia coronarica» ha affermato Guo. «Sono necessarie ulteriori ricerche per sviluppare strategie di screening per la disfunzione cardiaca nel diabete di tipo 1, identificare i fattori di rischio modificabili associati all’aumento del rischio di insufficienza cardiaca e sviluppare strategie di intervento per ridurre tale rischio».

