Previsioni meteo 1 settembre 2022: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 settembre 2022: la perturbazione si sposta sulle regioni del Centro e del Sud peninsulare, dove non mancheranno piogge e temporali

Il mese di Settembre comincia con condizioni meteo instabili sull’Italia a causa del passaggio di una perturbazione che già ieri ha portato piogge e temporali sulle regioni del Nord e di parte del Centro. Nella giornata di oggi il nucleo instabile transiterà sulle regioni centrali, dove avremo precipitazioni diffuse e locali rovesci, e interesserà anche parte di quelle meridionali. Piogge sparse invece al Nord, mentre all’estremo Sud farà caldo grazie all’anticiclone.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni e nel corso del fine settimana la nostra Penisola si troverà divisa a metà dal punto di vista meteo. Impulsi instabili porteranno piogge e temporali al Centro-Nord, mentre al Sud avremo tempo più stabile e caldo in ulteriore aumento con l’alta pressione.

Intanto per oggi, giovedì 1 settembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge sparse e temporali. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge sparse, più asciutto su pianure di Veneto e Friuli. In serata e in nottata residue piogge al Nord-Ovest. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino piogge sparse e locali temporali tra Toscana, Umbria e Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione nelle zone interne e in movimento verso le coste adriatiche. In serata residue piogge tra Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, sole prevalente altrove. In serata fenomeni in movimento verso Basilicata e Puglia centro-meridionale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.