Forever Bambù cede le azioni di Merida Italy

Forever Bambù, società italiana leader in Europa per la coltivazione del bambù gigante, ha appena completato la cessione del suo pacchetto azionario, pari al 29,49%, di Merida Italy, filiale italiana con sede a Reggio Emilia del colosso taiwanese Merida Corporation, primo produttore al mondo di biciclette, ad un club deal di investitori veronesi guidato da Emanuela Zanoni.

Si chiude così la fortunata esperienza di Forever Bambù nel mondo bike: un’operazione partita a febbraio 2021 con un aumento di capitale da 2 milioni di euro, di cui 750 mila sottoscritti da Forever Bambù. Con la cessione, il gruppo fondato da Emanuele Rissone ha ottenuto una plusvalenza del 47% in appena 18 mesi.

“L’acquisizione di quote in Merida Italy ha avuto il grande senso di sostenere un polo di innovazione ecosostenibile, solido e aperto a collaborazioni in ambiti sinergici agli obiettivi di espansione di Forever Bambù” sottolinea Emanuele Rissone, presidente e CEO di Forever Bambù. “Questi 18 mesi di percorso insieme sono stati straordinari e davvero molto soddisfacenti per tutti: oggi è il momento di tornare a concentrarci sul nostro core business, felici di quello che quest’innesto ha comunque rappresentato per Merida e per noi”.

Merida Italy, fondata nel 2015 da Paolo Fornaciari (Presidente e CEO) e Paolo Ferretti, è partecipata al 30% da Merida International e ha l’esclusiva per l’importazione e la distribuzione di biciclette e accessori per i marchi della casa madre in Italia, Croazia, Serbia Slovenia e Montenegro. La società, che nel 2019 aveva registrato un fatturato di 8,5 milioni di euro, salito nel 2020 a oltre 9, è arrivata nel 2021 a 13 milioni.