Rino Castel online con il brano “Mi Odierai”

“Mi Odierai” è il nuovo singolo pubblicato da Rino Castel in collaborazione con Sorry Mom: il brano è sulle piattaforme digitali

Questa uscita porta con sé il racconto di un processo psicologico nella mente dell’autore, avvenuto durante il 2021, quando Rino Castel era in viaggio da Ancona a Vienna.

Nel corso delle lunghe ore di treno, l’artista ha avuto l’occasione di riflettere sulla propria vita, su ciò che ama e che odia.

Descrivendo ciò che non gli piace, parla del mondo circostante, dalle amicizie ai semplici trasporti quotidiani, ma si rende poi conto che l’unico problema è la sua attitudine nel vivere le esperienze e fronteggiare i problemi.

La composizione in stile pop-punk è evidente in “Mi Odierai”, che rispecchia Rino Castel sia nello stile musicale che in quello di scrittura: è infatti presente la tipica dualità presente nelle sue canzoni.

Rino Castel, pseudonimo di Rino Castellano, é un cantautore italiano nato ad Ancona nel 1998. Castellano ha vissuto gran parte della sua vita ad Ancona, coltivando sin dall’infanzia una passione per il pianoforte e la musica elettronica, pop italiana di fine anni ’90. Dopo anni di studio privato di pianoforte, a 16 anni forma la sua prima band pop-rock, gli As Clouds, suonando come tastierista e seconda voce. La band, scioltasi nel 2021, ha all’attivo più di 70 esibizioni live per le Marche, un EP (“My Soul”, 2017) e un album (“Cenere”,2021).

Nel 2017, durante il periodo di massima attività della band, Castellano si affaccia ad un mondo prevalentemente pop-punk/punk-rock di inizio anni 2000, avente come punti di riferimento band come Blink-182, Box Car Racer e Sum41. Questa sua nuova passione lo porta a studiare chitarra da autodidatta e a convertire suoi vecchi brani composti con gli As Clouds in chiave Pop-Punk, come avvenne per “Cosi’ Difficile” nel suo album “Trasloco Post-Traumatico”. Dopo diversi tentativi di introdurre queste sue nuove sonorità all’interno della band, Castellano nel 2019 pubblicò da indipendente l’autoprodotto EP “NEON”, progetto di genere prevalentemente pop- rock e pop-punk, con richiami tematici a quest’ultima cultura come nei brani “1999” e “Mark & Tom”.

Nel 2020 pubblicò il suo primo album autoprodotto “Trasloco post-traumatico”, di genere pop- punk e con vari richiami a sonorità pop-rap. Dopo più di un anno e mezzo di pausa, dovuto a diversi traslochi tra la sua città natale e Padova, a metà 2021 tornò a comporre, presso lo studio KeyTeam, e ad inizio ottobre venne pubblicato l’EP “MAYDAY”, un progetto dai suoni pop-punk ed alternative rock. L’EP racconta a posteriori di tutti i problemi che nell’ultimo anno hanno portato Castellano ad allontanarsi temporaneamente dalla musica e ad avere diverse crisi depressive. Di questo EP é stato pubblicato anche il singolo “Parata Black”, dove é presente il featuring del rapper anconetano “Smashito”. Da gennaio 2022 l’artista inizia la collaborazione con l’etichetta “Sorry Mom!” di Luca Bernardoni, con la quale ha fatto uscire il singolo “Mi odierai”.

ASCOLTA “MI ODIERAI”!

Spotify: https://spoti.fi/3IMEE43